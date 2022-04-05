Samanyolu Haber /Gündem / Sezgin Baran Korkmaz'ın serbest bırakıldığı iddia edildi /05 Nisan 2022 11:26

Sezgin Baran Korkmaz'ın serbest bırakıldığı iddia edildi

Gazeteci Can Ataklı, hakkında kara para ve dolandırıcılık suçlamaları bulunan Sezgin Baran Korkmaz'ın Viyana'da serbest bırakıldığını ve güzel bir eve yerleştiğini yazdı

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Gazeteci Can Ataklı Korkusuz gazetesindeki yazasında hakkında kara para aklama, dolandırıcılık gibi suçlamalar bulunan Sezgin Baran Korkmaz’ın Viyana’da serbest bırakıldığını iddia etti.

Ataklı “Ben de kamuoyu da Korkmaz’ın Viyana’da hapiste olduğunu sanıyorduk. Meğer öyle değilmiş. Sezgin Baran Korkmaz çoktan serbest bırakılmış, Viyana’da çok güzel bir eve yerleşmiş” diye yazdı. Ataklı'nınnyazısında ilgili bölüm şöyle:

KORKMAZ UTAH’A GİTTİ

“Sezgin Baran Korkmaz çoktan serbest bırakılmış, Viyana’da çok güzel bir eve yerleşmiş” diyen Ataklı, devamında da şunları kaydetti: “Avukatları aracılığı ile Amerika’da temaslar kurulmuş, Sezgin Baran Korkmaz bir süre önce Viyana’dan Utah’a gitmiş, savcıya ifade vermiş ve geri dönmüş. Öğrendiğime göre Korkmaz’ın Amerika’da çok önemli bir sorunu kalmamış ki zaten kalsa böyle elini kolunu sallaya sallaya bu ülkeye gidip sonra da çıkamazdı. Korkmaz’ın bir yakınından aldığım bilgiye göre avukatları ‘Türkiye’nin iade talebi zaten çok zayıf, kendi ülkemizde fazla bir sorunumuz yok, birkaç küçük ayrıntıyı çözdükten sonra Sezgin Bey Türkiye’ye dönecek’ demişler. Sezgin Baran konuştuğu yakınlarına ise ‘Burada çok sıkılıyorum, şu iş bir an önce bitse de artık ülkeme kavuşsam’ diye yakınıyormuş.”
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