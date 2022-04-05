SGK baskınıyla ortaya çıktı: AKP’li Büyüktorun’un eşinin eczanesinde ilaç skandalı

AKP eski Konya Ereğli İlçe Başkanı İbrahim Büyüktorun’un eşinin eczanesinde birçok hastanın haberi olmadan raporlarının kullanıldığını ifade eden CHP’li Murat Emir, “Bu yolla temin edilen ilaçlar el altından piyasaya satıldı” dedi.





Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Murat Emir, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu yazılı soru önergesinde, Konya’da bir eczanenin 418 uyarı kodunu fırsata çevirerek devleti zarara uğrattığını kaydetti.





Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 salgını süresince hastaların kronik hastalıkları için kullandıkları ilaçlara erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla bir genelge yayımladığını hatırlatan Emir, “Genelge doğrultusunda hastalar, sağlık raporlarıyla reçete yazdırmadan ‘418 uyarı kodu’ ile eczanelerden ilaç alabiliyordu. Bu kapsamda Konya’daki bir eczanede hastalardan habersizce ilaç fatura edildiğine yönelik SGK’ye şikâyet başvurusu yapıldı. SGK ekipleri, şikâyet üzerine eczaneye denetime gitti” aktarımında bulundu.





‘ÇATIDA BİLE İLAÇ DEPOLAMIŞLAR’





Cumhuriyet’in haberine göre CHP’li Emir, denetim sırasında yaşananları da şöyle anlattı:





“AKP’nin eski Ereğli İlçe Başkanı ve aynı zamanda milletvekili aday adayı olan İbrahim Büyüktorun’un eşi Rabia Büyüktorun ile baldızı Bilge Melek Şen tarafından işletilen eczanede, kronik hastaların raporları kullanılarak ilaç temin edilmiş ve alınan bu ilaçlar SGK’ye fatura edilmiş. Bu yolla temin edilen ilaçlar el altından piyasaya satıldı. SGK ekiplerinin denetim görüntülerinden gördüğümüz kadarıyla, ilaçların eczanenin her yerinde, hatta çatıda dahi depolandığını anlıyoruz. Bu aile, Sağlık Bakanlığı’nın kronik hastalara kolaylık amacıyla başlattığı uygulamayı fırsata çevirmiş” ifadelerini kullandı.





‘BU SAHTEKARLIĞI YAPMAK İÇİN NEREDEN CESARET ALDILAR? BU SKANDALIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ’





“Bu skandalın peşini bırakmayacağız” diyen Emir, Bakan Bilgin’den şu soruların yanıtlarını istedi:





“Konya’nın küçücük bir ilçesinde bile bu sahtekârlık rahatlıkla yapılabiliyorsa, Türkiye’nin genelinde kim bilir daha neler yapılmıştır? Büyüktorun ve ailesi, eczanenin kapatılmasını gerektirecek bu sahtekârlığa nasıl yeltenmiştir? Nereden cesaret almışlardır? Söz konusu eczaneye nasıl bir yaptırım uygulanacaktır? Konya’daki denetim dışında 418 kodunun suistimal edilmemesi için bugüne kadar ne gibi denetimler yapılmıştır?”