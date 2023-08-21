Samanyolu Haber /Gündem / Sezgin Tanrıkulu’dan hak ihlalleri raporu: Haziran’da 5’i çocuk 357 kişi işkenceye maruz kaldı /21 Ağustos 2023 00:16

Sezgin Tanrıkulu’dan hak ihlalleri raporu: Haziran’da 5’i çocuk 357 kişi işkenceye maruz kaldı

Haziran ayına ilişkin hak ihlalleri raporunu açıklayan CHP'li Sezgin Tanrıkulu, 357 kişinin işkenceye maruz kaldığını, işkence görenlerden 5'inin çocuk olduğunu belirtti.

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CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 2023 yılı haziran ayı hak ihlalleri raporunu açıkladı.

Rapora göre, haziran ayında 190 kişinin yaşam hakkı ihlal edildi. Yaşam hakkı ihlallerinde 159 ölümle iş cinayetleri birinci sırada yer alırken, iş cinayetlerini 25 ölümle kadın cinayetleri izledi. Rapora göre 3 kişi “resmi hata ve ihmal” sonucu, 2 kişi cezaevinde, 1 kişi de güvenlik güçlerinin neden olduğu olayda hayatını kaybetti.

Duvar’ın haberine göre raporda, haziran ayında 357 kişinin işkenceye maruz kaldığı iddia edildi. İddiaya göre, bu işkence olaylarının 32’si cezaevinde oldu. İşkence gördüğü iddia edilen kişilerden 5’i çocuk.

6 GAZETECİYE SORUŞTURMA
Rapora göre haziran ayında 6 gazeteciye soruşturma açıldı, 1 gazeteci tutuklandı, 4 gazeteci gözaltına alındı. Yaptığı haberlerden dolayı haklarında dava açılan 4 gazeteci, bu davada mahkum oldu. Ayrıca 4 gazeteci saldırıya uğradı. 521 habere erişim engeli kararı verildi.

Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını kullanan yurttaşlar da rapora göre hak ihlaline uğradı. Rapora göre eylem ve etkinliklerde 399 kişi gözaltına alındı ve 12’si tutuklandı. 15 eylem ve etkinlik yasaklandı. 23 eylem ve etkinliğe kolluk müdahalesi oldu.

Tanrıkulu raporunda müdahale edilen eylem ve etkinliklerde Cumartesi Anneleri’nin durumuna dikkat çekerek, “Anayasa Mahkemesi’nin 2 ayrı kararı olmasına rağmen maalesef Galatasaray Meydanı’nda toplanamıyorlar ve her hafta bu sivil itaatsizlik eylemi nedeniyle gözaltına alınıyorlar. Kısacası Türkiye’nin her yerinde, 81 ilinde, her tarafta, cinsiyet, yaş, inanç farkı gözetmeksizin, ağır insan hakları ihlalleri haziran ayında da devam etti. Bu ihlallerle mücadele etmeye, dayanışma göstermeye ve teşhir etmeye devam edeceğiz” dedi.
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