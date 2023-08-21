Sezgin Tanrıkulu’dan hak ihlalleri raporu: Haziran’da 5’i çocuk 357 kişi işkenceye maruz kaldı

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 2023 yılı haziran ayı hak ihlalleri raporunu açıkladı.





Rapora göre, haziran ayında 190 kişinin yaşam hakkı ihlal edildi. Yaşam hakkı ihlallerinde 159 ölümle iş cinayetleri birinci sırada yer alırken, iş cinayetlerini 25 ölümle kadın cinayetleri izledi. Rapora göre 3 kişi “resmi hata ve ihmal” sonucu, 2 kişi cezaevinde, 1 kişi de güvenlik güçlerinin neden olduğu olayda hayatını kaybetti.





Duvar’ın haberine göre raporda, haziran ayında 357 kişinin işkenceye maruz kaldığı iddia edildi. İddiaya göre, bu işkence olaylarının 32’si cezaevinde oldu. İşkence gördüğü iddia edilen kişilerden 5’i çocuk.



