Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş Pendikspor'a takıldı /20 Ağustos 2023 23:58

Beşiktaş Pendikspor'a takıldı

Beşiktaş, sahasındaki ilk maçında ligin yeni takımı Pendikspor'a 90+4'te yediği penaltı golüyle berabere kaldı

SHABER3.COM

Süper Lig’in 2. haftasında Beşiktaş ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Beşiktaş Park’ta oynanan mücadele 1-1 sona erdi. Beşiktaş ligin ilk puan kaybını yaşarken Pendikspor da tarihinin ilk Süper Lig puanını aldı.

Hafta arasında Konferans Ligi’nde play-off turuna kalan Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş maça ideal kadrosuyla çıktı. Ancak siyah-beyazlılar 12. dakikada Colley’in attığı golün ardından tempoyu istediği gibi arttıramadı. Pendikspor da ikinci yarıda rakibine karşı birçok pozisyon yakaladı. Konuk takım 90+4’te Oscar Romero’nun penaltısıyla 1-1’i buldu.

GOLLER NASIL OLDU?

Ceza sahası solundan Hadziahmetovic’in kullandığı serbest vuruşa altı pas üstünde iyi yükselen Colley’nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
Masuaku’nun Thuram’a ceza sahası içerisinde yaptığı müdahalenin ardından hakem VAR ekranında pozisyonu izleyip penaltı kararını verdi. 90+4’te Oscar Romero topun başına geçip top ve kaleci Mert’i ayrı köşelere gönderip skoru 1-1 yaptı.
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