Beşiktaş Pendikspor'a takıldı

Süper Lig’in 2. haftasında Beşiktaş ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Beşiktaş Park’ta oynanan mücadele 1-1 sona erdi. Beşiktaş ligin ilk puan kaybını yaşarken Pendikspor da tarihinin ilk Süper Lig puanını aldı.





Hafta arasında Konferans Ligi’nde play-off turuna kalan Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş maça ideal kadrosuyla çıktı. Ancak siyah-beyazlılar 12. dakikada Colley’in attığı golün ardından tempoyu istediği gibi arttıramadı. Pendikspor da ikinci yarıda rakibine karşı birçok pozisyon yakaladı. Konuk takım 90+4’te Oscar Romero’nun penaltısıyla 1-1’i buldu.





GOLLER NASIL OLDU?





Ceza sahası solundan Hadziahmetovic’in kullandığı serbest vuruşa altı pas üstünde iyi yükselen Colley’nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

Masuaku’nun Thuram’a ceza sahası içerisinde yaptığı müdahalenin ardından hakem VAR ekranında pozisyonu izleyip penaltı kararını verdi. 90+4’te Oscar Romero topun başına geçip top ve kaleci Mert’i ayrı köşelere gönderip skoru 1-1 yaptı.