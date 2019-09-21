Samanyolu Haber /Gündem / SGK'yı bu sefer gerçekten batırdılar /21 Eylül 2019 09:38

SGK'yı bu sefer gerçekten batırdılar

Sürekli zarara uğradığı belirtilen Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) bütçeye olan yükünde tarihi rekor kırıldı. Geçen yıl bütçeden 150 milyar TL aktarılan SGK’ye 2019 yılının ilk altı ayı sonunda aktarılan tutar 100 milyar TL’yi aştı.

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Sosyal güvenlik sisteminin kamu bütçesine yükü her geçen yıl daha da büyüyor. SGK’nin gecikmeli açıkladığı istatistikler, sistemdeki iflası bütün açıklığıyla gözler önüne serdi.

BirGün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre son on yılda sosyal güvenlik sistemine bütçeden yapılan transferler yüzde 330 dolayında arttı. İktidarın seçim savurganlığının daha da tetiklediği ekonomik kriz nedeniyle, 2019’da tarihi rekor kırılacak gibi görünüyor.

İstatistiklere göre, 2008 yılında 35 milyon lira transfer yapılan SGK’ye 2019’un ilk yarısında aktarılan tutar 100 milyar 592 milyon lira oldu. Tüm yıllarda yükseliş ivmesi sergileyen ödenek aktarımları, 2016’da 100 milyarı geçerek 108 milyara, 2017’de 128 milyara, 2018’de 150 milyara çıktı. Ancak iktidarın yerel seçimleri varlık yokluk seçimine dönüştürerek popülist politikalarını birbiri ardına sahneye koyduğu 2019 yılının ilk yarısında transfer tutarı 100 milyarı geçti.

İlk sırada

SGK, iktidarın seçim dönemlerinde oy hesabıyla verdiği bilinen görevleri yerine getirirken zarar eden kamu kuruluşlarının başında geliyor. 2019 ocak-ağustos döneminde oluşan 66,3 milyar TL’lik görev zararının 62,1 milyar TL’si Sosyal Güvenlik Kurumu’nda ortaya çıktı. Bütçeden SGK’ye mayıs ayına kadar aylık 3-5 milyar TL’lik görev zararı transferi yapılırken, mayıs ayında bu tutar bayram ikramiyelerinin de etkisiyle 16,1 milyar TL’ye çıktı. Haziran, temmuz aylarında yeniden 4-5 milyar TL dolayında olan görev zararı, ağustos ayında yılın ikinci rekorunu kırarak 16,1 milyar seviyesinde gerçekleşti. Bu yılın sonunda görev zararında SGK’nin geçen yılki 74 milyar TL’lik tutarı geride bırakması bekleniyor.

Böylece SGK, kamu kurumları arasında en çok görev zararının ortaya çıktığı kurum oldu. SGK’yi, sekiz ayda yapılan 3.1 milyar TL’lik görev zararı transferi ile kamu bankaları izledi.
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