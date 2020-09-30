Shell 9 bin kişiyi işten çıkaracak

Petrol ve doğalgaz devi Royal Dutch Shell, düşük karbonlu enerjiye geçme stratejisi kapsamında çalışanlarının yüzde 10’undan fazlasını oluşturan 9 bin kişiyi işten çıkarma kararı aldı. 2019 sonunda 83 bin çalışanı olan Shell, yeniden yapılanma sayesinde şirketin 2022’ye kadar yıllık 2-2.5 milyar dolarlık tasarruf edeceğini açıkladı.





Corona virüsü salgını, petrol fiyatlarının tarihi bir çöküş yaşamasına neden olmuştu. Dünyanın en zenginleri arasında yer alan enerji şirketleri de bundan fazlasıyla etkilenmişti.





DAĞITACAĞI KÂRI AZALTMIŞTI

Royal Dutch Shell (RDSA), 2. Dünya Savaşı’ndan beri ilk kez, üç aylık temettüyü (hisse sahiplerine kârdan ödenen pay) düşürmüştü. Geçen nisan ayının sonunda şirketten yapılan açıklamada hisse başına temettünün 47 centten 16 cente düşürüldüğü açıklanmıştı.





Shell, geçen senenin ilk 3 ayında 6 milyar dolar kâr elde ederken, bu yıl aynı dönemde 24 milyon dolar zarar açıkladı. Shell CEO’su Ben van Beurden, dünyanın son birkaç ayda ciddi şekilde değiştiğini dile getirerek, “Küresel ekonomik düşüş ve belirsizlik; kârlılığımız, nakit akışımız ve bilançomuz üzerinde önemli etkiler yapabilir. Temettü düşürmek; dayanıklılığımızı güçlendirip uzun vadede değer yaratmamızı sağlayacak” sözleriyle temettü kararı savunmuştu.