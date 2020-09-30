Kırgız Türklerinin gururuydu, kışladaki mobbing intihara sürükledi

Kars'ın Şahnalar Köyü 3'üncü Hudut Taburu’nda görevli olan Teğmen İbrahim Ulu 23 Eylül günü bölük komutanının odasında intihar etti.





Nişanlı olduğu öğrenilen Ulu intiharı öncesinde yazdığı mektupta tabur komutanını suçladı.







Ulu intihar etmeden önce bıraktığı mektubunda şunları yazdı, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şerefli bir subayı olarak hayallerim vardı. Komando ihtisası yaparak ülkeme borcumu ödemek istiyordum. Ancak tabur komutanı Y.C.’nin bağırıp çağırmaları, korku imparatorluğu kurmak istemesi, benimle beraber diğer subaylara, karakol komutanlarına sürekli bağırıp çağırması bitirdi beni. Yaşamaya, meslek hayallerime son verdi. Komando ihtisas başvuruma da olumsuz dönüş yaparak engeller zaten. Taburda kimsenin huzuru yok. Herkes meslekten soğumuş durumda. Cuma günü gelip 20 tane iş vererek pazar günü bitmesini istiyor. Biz genç rütbelilere yol göstermek, öğretmek yerine azar ve hakaretle bizi meslekten, yaşamaktan soğutuyor. İntiharımın sorumlusu Yasin yarbaydır. Bittim artık."





İntihar sonrası ifadeleri alınan subay, astsubay ve erlerin de Ulu'nun yazdıklarını doğruladıkları öğrenildi.





ULUPAMİRLİ KÖYÜ'NDEN KIRGIZ ASILLI TEĞMENDİ



