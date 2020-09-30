59 yazar 'Kobani eylemleri'nden 6 yıl sonra başlatılan soruşturmada aralarında eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilleri, HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri ve belediye başkanının da olduğu 82 kişinin derhal serbest bırakılması için ortak açıklama yayımladı.





Açıklamada, "Zor günlerden geçiyoruz. Bir yandan salgın hastalık, diğer yandan ülkenin her geçen gün derinleşen ekonomik ve politik sorunları bugünümüzü ve geleceğimizi karartıyor. Gazetecilerin, hukukçuların, sağlıkçıların, akademisyenlerin, politikacıların sırf iktidara muhalif oldukları için ezilip dışlandıkları bir zamanda yaşıyoruz. Toplumun baskı rejimine karşı olan yarıdan fazlası ise vatandaştan sayılmıyor. Bunca sorunun üstüne bir de komşu ülkelerle yaşanan gerilimler, iç siyasetin malzemesi olarak üretiliyor, kullanılıyor." denildi.







MUHALİFLER FARKLI GEREKÇELERLE GÖZALTINA ALINIYOR





Açıklamada, "Demokrasinin ilkelerinin yok sayıldığı, uluslararası hukukun ve anayasanın çiğnendiği günlerde iktidarın ülkeyi korku yayarak ve zor kullanarak yönetme politikasının sonucu olarak yeni bir gözaltı furyasıyla karşılaştık. Halkların Demokratik Partisi’nden belediye başkanları akademisyenler ve siyasetçiler altı yıl önceki 'Kobani protestoları' gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Buna farklı gerekçeler üretilerek gözaltına alınan bir çok muhalif de eklendi." ifadeleri kullanıldı.





Açıklamada şunlar kaydedildi: "Ne Kobani’ye dönük saldırıyı protesto etmek ne Kürt sorununu temel alan politik çalışmalar yapmak ne de düşüncelerini ifade etmek suçtur. Demokrasi, eşitliği ve ifade özgürlüğünü temel alır."





"İktidara sesleniyoruz, ülkeyi yıllar sürecek bir karanlığa gömen bu baskı politikasından derhal vazgeçin." çağrısında bulunan açıklama şu ifadelerle sona erdi: "Muhalefete sesleniyoruz, bu hukuksuzluğa karşı demokrasi etrafında kenetlenin. Haksız yere hapse atılan bütün muhalif aydınlar ve politikacılar derhal serbest bırakılmalıdır. Biz edebiyatçılar, bunca karanlığa rağmen yarına dair umudumuzu yitirmiyoruz. Özgürlük ve demokrasi için ülkemizin bugününe ve yarınına sahip çıkıyoruz."





AÇIKLAMADA İMZASI BULUNAN YAZARLAR





Abdullah Ataşçı, Ahmet Güneş, Akif Kurtuluş, Altay Öktem, Aslı Tohumcu, Ayşen Şahin, Ayşegül Devecioğlu, Barış Bıçakçı, Bora Abdo, Burhan Sönmez, Ceren Gündoğan, Cuma Boynukara, Deniz Durukan, Doğuş Sarpkaya, Ethem Baran, Figen Öcal, Figen Şakacı, Gaye Boralıoğlu, Gün Zileli, Hakkı Zariç, Halide Yıldırım, Hatice Meryem, Hasan Özkılıç, Hasan Öztoprak, Hayri K.Yetik, Hüseyin Bul, Hüseyin Şahin, Irmak Zileli, İlhami Algör, Mahmut Temizyürek, Murat Uyurkulak, Murathan Mungan, Mustafa Yelkenli, Nalan Çelik, Namık Kuyumcu, Neslihan Önderoğlu, Niyazi Zorlu, Nurhan Suerdem, Nükhet Eren, Orhan Alkaya, Oya Baydar, Ömer Faruk, Ömer Türkeş, Pelin Buzluk, Pınar Öğünç, Roni Margulies, Semih Gümüş, Sevim Korkmaz, Sultan Gülsün, Şebnem İşigüzel, Şehmus Ay, Şükrü Erbaş, Tarık Günersel, Tekgül Arı, Ümit Kıvanç, Ümit Yaşar Işıkhan, Vecdi Erbay, Zeynep Oral, Zülfü Livaneli