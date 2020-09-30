Samanyolu Haber /Politika / Babacan yeni bir kapı araladı /30 Eylül 2020 11:55

Babacan yeni bir kapı araladı

Demokrasi ve Atılma (DEVA) Partisi lideri Ali Babacan, Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) yönelik cadı avı soruşturmasının akabinde HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ı telefonla arayarak destek beyanında bulunmuştu.

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Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın 'Kobani eylemleri' soruşturmasında Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ı arayarak yeni bir kapı araladığını belirtti.

Sarıkaya bugün yayımlanan makalesinde, "HDP ile teması sağlayan Babacan’ın attığı bu adım, CHP’nin elini rahatlattı. Yeni bir sürecin de kapısını araladı." ifadelerini kullandı.

ALİ BABACAN, HDP LİDERİ SANCAR'I ARADI

Sarıkaya şöyle devam etti: "Eski milletvekili ve belediye başkanlarının 6 yıl önce yaşanan Kobani soruşturması sebebiyle gözaltına alınması sonrası önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ardından DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ı telefonla aradı ve desteğini gösterdi, yetmedi parti açıklamasıyla da bunu duyurdu."  

Sarıkaya'ya göre iktidarın şeytanlaştırmaya çalıştığı HDP ile teması sağlayan Babacan’ın attığı adım CHP’nin elini rahatlattı. 

Sarıkaya, "Özetle siyaset yeni yasama dönemine, virüs gibi görünmezlerin tehdidinde, belirsizliklerin geleceğinde başlıyor." değerlendirmesinde bulundu. 
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