Samanyolu Haber /Gündem / Shell, Rusya'daki proje ve girişimlerinden çıkıyor /01 Mart 2022 11:48

Shell, Rusya'daki proje ve girişimlerinden çıkıyor

Shell, Rusya'daki proje ve ortak girişimlerinden çıkacağını açıkladı.

SHABER3.COM

Shell Yönetim Kurulu, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası ülkedeki projelerden çekilme kararı aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, şirket Sakhalin-II LNG tesisindeki yüzde 27,5 hissesini, Salym Petroleum Development ve Gydan enerji girişimindeki yüzde 50'şer hissesini elden çıkaracak, Gazprom ve ilgili kuruluşlardaki ortak girişimlerinden ise ayrılacak.

Shell, ayrıca Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesiyle de ilişiğini bitirmeyi planlıyor.

Shell'in geçen yıl sonu itibarıyla Rusya'daki mevcut duran varlık değeri 3 milyar dolar seviyesinde bulunurken, bu kararın Gazprom ve diğer kuruluşların değerine zarar vereceği öngörülüyor.

Shell, BP ve Equinor'un ardından Rusya'daki projelerinden ayrılacağını açıklayan üçüncü şirket oldu.
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