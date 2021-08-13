Samanyolu Haber /Gündem / Şiddetli yağışlar Doğu Karadeniz'e geri döndü /13 Ağustos 2021 21:54

Şiddetli yağışlar Doğu Karadeniz'e geri döndü

Doğu Karadeniz'i etkileyen şiddetli yağışların ardından geçtiğimiz günler de bu kez Barı Karadeniz sele teslim olmuştu. Etkili yağışların geri dönüğü Rize'de şiddetli yağış sonrasında heyelanlar meydana geldiği ve yolların göle döndüğü belirtildi.

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Rize’den bugün öğleden sonra başlayan ve akşam saatlerinde şiddetini arttıran sağanak yağış Çayeli ilçesinin ardından Pazar ilçesinde de etkili oldu.

İlçe merkezinde bir çok yer yağmur suları nedeniyle göle dönerken, Çarşıbaşı mevkiindeki 7 dükkana su bastı. Rögarlar tıkanırken, vatandaşlar tıkalı rögarları kendi imkanları ile açmaya çalıştı. Vatandaşlar ve esnaf belediye ekiplerine her yağmurda yaşanan manzara nedeniyle tepki gösterdi.

İlçenin Yukarı Soğuksu mahallesinde de heyelanlar meydana gelirken, mahalle mezarlığındaki bazı mezarlar toprak kayması nedeniyle zarar gördü. Pazar-Hemşin karayolunda kopmalar ve heyelanlar meydana gelirken, ulaşımın bölgede şiddetli yağmur ve heyelanlar nedeniyle güçlükle sağlandığı bildirildi.
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