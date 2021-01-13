Şifreyi iki defa daha hatalı girerse...

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) San Francisco eyaletinde ikamet eden bir bilgisayar programcısı, Bitcoin cüzdanının kilidini açmak için gereken şifreyi iki defa daha hatalı girmesi hâlinde 303 milyon dolar (2,3 milyar TL) değerinde Bitcoin kaybedecek.





Stefan Thomas, 7 bin 2 Bitcoin'i IronKey isimli şifreli bir küçük hard diskte tutuyordu. Şifresini 8 defa yanlış giren Thomas, iki defa daha hatalı denemede bulunursa Bitcoinlerini kaybedecek.





New York Times'a mülakat veren Thomas, IronKey şifresini ufak bir kâğıda yazdığını, sonra da bu kâğıdı kaybettiğini söyledi.





ŞİFREYİ KIRMAYA HAZIR KORSAN VAR!





"Yatakta yatıp şifreyi düşündüm." diyen Thomas, "Sonra yeni bir strateji ile bilgisayar gittim ve yine başarısız oldum." ifadelerini kullandı.





Stanford İnternet Gözlemevi'nden internet güvenliği uzmanı Alex Stamos, 303 milyon dolarlık servetin yüzde 10'una karşılık 6 ay içerisinde şifreyi kırabileceğini iddia etti.