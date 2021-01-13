Samanyolu Haber /Politika / İyi Parti'de kritik gelişme /13 Ocak 2021 13:08

İyi Parti'de kritik gelişme

İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İyi Parti'den ihracı mahkeme tarafından iptal edildi.

SHABER3.COM

Ankara 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İyi Parti'den ihracına dair Disiplin Kurulu kararını iptal etti. 

İyi Parti, Özdağ'ın partiye geri dönüp dönmeyeceğine dair herhangi bir beyanda bulunmadı. Özdağ da henüz bir açıklama yapmadı.

Özdağ, Meral Akşener'i ima ederek İyi Parti yönetiminin "HDP ile gizli anayasa görüşmeleri yürütmekle" suçlamıştı. Özdağ, AKP ile İyi Parti arasında da bir süredir gizli yeni anayasa çalışması olduğunu belirtmişti. 

KARAR OY BİRLİĞİ İLE ALINMIŞTI

Genel Başkan Meral Akşener her iki iddiayı da tekzip etmişti. AKP'li isimler de görüşme iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirmişti.

81 il teşkilatının talebi doğrultusunda disipline sevk edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, 16 Kasım 2020'de partiden İyi Parti'den ihraç edilmişti. Karar oy birliğiyle alınmıştı.

Özdağ ihraç gerekçesini hukuka aykırı bulduğunu belirterek, mahkemeye müracaat edeceğini kaydetmişti.
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