Samanyolu Haber /Dünya / Sığınmacıların otelinde koronavirüs vakası /21 Nisan 2020 19:33

Sığınmacıların otelinde koronavirüs vakası

Yunanistan’da başkent Atina’ya 166 kilometre uzaklıktaki Kranidi kasabası yakınlarında sığınmacıların kaldığı bir otelde 150 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine otel ve kasaba karantina altına alındı.

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Oteldeki 470 sığınmacıdan 148’inde ve iki tesis çalışanında virüsün bulunduğu ancak hiçbirinin hastalığın semptomlarını göstermediği belirtildi. Sığınmacılar ile temasta bulunanlara bu akşam test yapılacağı açıklandı. 

Avrupa’ya gitmek isteyen 100 binden fazla sığınmacı Yunanistan’daki kamplarda yaşam mücadelesi veriyor. Mülteci kampları geçtiğimiz haftalarda koronavirüs salgını nedeniyle karantina altına alınmıştı, karantina kararı 10 Mayıs’a kadar uzatılmıştı. Koronavirüs sonucu Yunanistan’da şu ana kadar 116 kişi hayatını kaybetti. 61 kişi de yoğun bakımda tedavi görüyor.
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