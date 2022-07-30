Silah şirketi kuran Celal Ülgen'den skandal fişleme itirafı:

Avukat Celal Ülgen, sosyal medyada yaptığı fişlemeyi övünerek anlattı. Bir klasör açtığını beliren Ülgen, Hizmet Hareketi'ne destek verdiği iddia edilen hesapları topladığını söyledi.







Silah şirketi kurduğu ortaya çıkmasından bu yana iftiralara sarılan Ülgen, Bizim TV Youtube kanalında Burcu Uğur’a konuştu. Fişleme yaptığını itiraf eden Ülgen, “Tek tek giriyorum ve çıkarıyorum: Kaç takipçileri var, hangi ülkeden hesap açmışlar…Öyle bir ispat edeceğim ki, kimse F…cü değil diyemeyecek.”





Ülgen’in fişleme itirafı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Prof. Dr. Selçuk Atak “Celal Ülgen “F…cü” hesapları fişleyip kitap yazacakmış. Bu adamın normal olmadığı anlaşılıyor. İşin hukuki boyutunu geçtim, manyak mısın kardeşim sen? Ne olacak onunla? Adam yarın hesap ismini değiştirse, elinde patlar o fişleme. Cehalet kötü bir şey.” dedi.