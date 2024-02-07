Şili cayır cayır yanıyor: Ölü sayısı 131, 300'den fazla kayıp

Yardım çağrısı

Birleşmiş Milletler bölgeye yardım çağrısında bulundu.

Şili'deki orman yangınlarında ölenlerin sayısı 131'e yükseldi; 300'den fazla kişiden haber alınamıyor.Valparaiso'daki yangınların 2010 yılındaki depremden bu yana Şili'de meydana gelen en ölümcül felaket olduğu belirtiliyor.Şili Adli Tıp Kurumu, enkazlardan çıkarılan birçok cesedin kötü durumda olduğunu ve kimliklerinin tespit edilmesinin zor olduğunu bildirdi.Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, bölgeye yaptığı ziyaret sırasında 2023 Pan Amerikan Oyunları için kullanılan mobilyaların mağdurlara bağışlanacağını açıkladı.Boric, ayrıca hükümetin yangından etkilenen 9,200 evin su faturalarını da affedeceğini söyledi.Devlet Başkanı, attığı bir tweet ile felaketin ardından "önemli desteği" için ABD Başkanı Joe Biden'a teşekkür etti.Yangınlar geçtiğimiz cuma günü, Latin müziğinin en iyilerini bir araya getiren bir festivalle tanınan bir sahil beldesi olan Vina del Mar'ın dağlık doğu ucunda başladı.Kuru hava ve kuvvetli rüzgarlarla hızla yayılan yangınlar Quilpe ve Villa Alemana kasabalarında büyük hasara neden oldu.Vina del Mar Festivali, açılış galasını iptal etti. Aralarında Alejandro Sanz, Pablo Alborán ve Maná'nın da bulunduğu birçok katılımcı şarkıcı bağış yapacaklarını bildirdi.Bazı yangınların kasıtlı olarak çıkarılmış olabileceği belirtildi.