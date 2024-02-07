Katar'dan Hamas ve ateşkes açıklaması

Hama: Yanıt iletildi





Hamas'ın yanıtı İsrail'e iletilecek





Hamas'ın 7 Ekim saldırısıyla başlayan savaş sürerken ateşkes için diplomatik girişimler de sürüyor. Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdülrahman el-Tani, Orta Doğu turuna çıkan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.Ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar'ın Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdülrahman el-Tani, Hamas'ın Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması yönündeki son plana tepkisinin 'genel olarak olumlu' olduğunu söyledi.Başbakan Tani, son ateşkes anlaşması teklifinin neleri içerdiğine dair detay vermedi.Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Hamas, çerçeve anlaşmasıyla ilgili yanıtını az önce Mısır ve Katarlı kardeşlerine iletti." ifadeleri kullanıldı.Hamas'ın liderleri ve diğer Filistinli gruplarla yapılan istişare görüşmelerinin ardından yanıtını ilettiğine vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:"Hamas, söz konusu teklifi, tam ve kapsamlı bir ateşkesi garantileyecek, halkımıza karşı saldırıları bitirecek, Gazze Şeridi'ne yönelik ablukayı kaldırarak yeniden imarı garantileyecek ve esir takası sürecini tamamlayacak şekilde olumlu karşıladı."Açıklamada ayrıca, Katar ve Mısır'ın yanı sıra İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurma yönünde çaba sarf eden ülkelerin girişimleri takdir edildi.ABD Dışişleri Bakanı Blinken de Hamas'tan yanıt alındığını ve anlaşmanın 'mümkün' olduğunu duyurdu. Bakan Blinken, Hamas'ın cevabının değerlendirildiğini ve çarşamba günü İsrail'e yapacağı ziyarette teklifi Tel Aviv'e ileteceğini kaydetti.