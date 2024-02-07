ABD federal temyiz mahkemesi: Trump yargılanabilir

Mahkemenin gerekçeli kararı ne diyor?





ABD seçim anketleri: Trump az farkla Biden'ın önünde görünüyor





Duruşma tarihi Trump için neden önemli?





ABD'de içtihadı olmayan dava





ABD’de Columbia bölgesi federal temyiz mahkemesi, Donald Trump'ın 2020 seçim sonuçlarına karşı çıkmak için komplo kurduğu suçlamasıyla yargılanabileceğine hükmederek, eski başkanın yargılanmaktan muaf olduğu yönündeki itirazı reddetti.Bu kararla birlikte yargıçlar son birkaç ay içinde ikinci kez Trump'ın dokunulmazlık zırhına sahip olduğu iddiasını reddetti.Mahkeme bu kararıyla, Trump’ın Beyaz Saray'da görevini sürdürürken destekçilerinden oluşan bir kalabalığın ABD Kongre Binası'nı 6 Ocak 2021'de basmasına neden olan eylemler nedeniyle yargılanabileceğine hükmetmiş oldu.Ancak bu karar, Cumhuriyetçi eski başkanın ABD Yüksek Mahkemesi'ne kadar uzanabilecek yeni bir temyiz başvurusu yapması önünde hukuki bir engel değil.Mahkemenin bugünkü gerekçeli kararında, “Başkan olarak görev yaptığı sırada kendisini korumuş olabilecek herhangi bir dokunulmazlık artık onu bu kovuşturmaya karşı korumamaktadır.” denildi.Kararda ayrıca eski Başkan Trump’ın söz konusu davanın amacı doğrultusunda vatandaş Trump haline geldiği belirtilerek, “Başkan olarak görev yaptığı sırada kendisini korumuş olabilecek herhangi bir dokunulmazlık artık onu bu kovuşturmaya karşı korumamaktadır.” ifadesi kullanıldı.ABD’de başta "gizli belgeler" olmak üzere birçok suçlamayla yargılanan Trump, hakkında geçen sene ağustos ayında Özel Yetkili Savcı Jack Smith tarafından 45 sayfalık iddianame hazırlanmış. İddianamede, Trump’ın 6 Ocak 2021’deki Kongre baskınındaki rolüne ve 2020 yılındaki ABD’deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarına müdahalesine odaklanmıştı.İddianamede Trump hakkında, "ABD'yi yanıltmak için komplo kurma", "resmi bir süreci engellemek için komplo kurma", "resmi bir süreci engellemeye teşebbüs" ve "seçmenlerin anayasal haklarını kullanmalarını engellemek için komplo kurma" suçlamaları yöneltilmişti.Trump, suçlamaların kendisine görevdeyken yöneltilmesi nedeniyle dokunulmazlığa sahip olduğu için düşürülmesini talep etmişti.Trump’ın yargılanacağı duruşmanın tarihi çok büyük siyasi sonuçlar doğuracak nitelikte.Cumhuriyetçi Parti'nin önseçimdeki adayı Trump, davanın kasım ayındaki seçimlerden sonraya ertelenmesini umut ediyor.Trump, Başkan Joe Biden'ı seçimde mağlup ederse, muhtemelen yürütme organının başı olarak konumunu kullanarak yeni bir başsavcıya federal davaları düşürmesini emretme hakkına sahip olabilir ve hatta kendisi için bir af bile isteyebilir.Temyiz mahkemesi, geçen ay Yüksek Mahkeme'nin en azından geçici olarak bu konunun dışında kalacağını açıklamasının ardından, özel danışman Jack Smith'in konuyu hızlı bir şekilde ele alıp hızlı bir karar verme talebini reddetmişti.Mahkemenin önündeki yasal olarak daha önce içtihadı olmayan en önemli konu, eski başkanların Beyaz Saray'da resmi görevleriyle ilgili olarak gerçekleştirdikleri eylemler nedeniyle görevden ayrıldıktan sonra yargılanıp yargılanamayacağıydı.Yüksek Mahkeme bugünkü kararıyla, devlet başkanlarının sadece resmi eylemleri nedeniyle hukuki sorumluluktan muaf olduğuna hükmetti.