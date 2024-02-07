270 bin euroluk maaşı soruşturma konusu oldu

Yılda 270 bin euro maaş





Komite merkezini haziran ayında polis basmıştı





Paris mali suçlar savcılığı, Olimpiyat Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı Tony Estanguet için fazla ödeme yapıldığı suçlamasını araştırmak için soruşturma başlattı.Konuyla ilgili AFP’ye konuşan bir yetkili, Estanguet için yapılan ödeme koşullarıyla ilgili soruşturma açıldığını teyit etti.Bu arada, Paris Olimpiyat Oyunları Organizasyon Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Estanguet hakkında soruşturma açılmasının “büyük bir şaşkınlıkla karşılandığı” bildirildi.AFP’nin resmi bildirime dayandırdığı haberine göre, Estanguet'e vergi kesilmeden yılda 270 bin euro maaş ödeniyor. Olası ikramiye ve primlerle bu gelirin yüzde 20 daha artması bekleniyor.Skandal haberleri ortaya çıkarmasıyla ünlü “Le Canard Enchaîné” gazetesi geçen yıl sonu, Estanguet’in doğrudan her ay maaş almak yerine kendi kurduğu şirket aracılığıyla çalışmalarını organizasyon komitesine fatura ettiğini iddia etmişti.Gazeteye göre, bu düzenlemeyle, organizasyon komitesinin, kendisiyle aynı statüye sahip hayır kurumlarına uygulanan belirli maaş sınırından muaf olması hedefleniyor.Olimpiyat oyunlarında üç kez altın madalya kazanma başarısı gösteren 45 yaşındaki Estanguet, şu ana kadar Paris organizasyon komitesinin diğer üyelerinin başına bela olan hukuki sorunlardan kurtulmayı başarmıştı.Paris Olimpiyat Oyunları için açılan ihalelerle ilgili yolsuzluk suçlamaları sık sık savcılığın soruşturma konusu oluyor.Paris mali suçlarla mücadele savcılığı kararıyla polisler geçen yıl haziran ayında Paris Saint Denis'teki Olimpiyat Komitesi binasında "yasa dışı çıkar sağlama" ve "adam kayırma" şüphesiyle açılan iki ön soruşturma kapsamında arama yapmıştı.Haziran ayında yapılan aramalara ilişkin soruşturmalardan birinin 2017'de diğerinin 2022'de açıldığı bildirilmişti.Fransız Yolsuzlukla Mücadele Ajans (AFA) 2021’de yayımladığı 2 raporda ise Olimpiyat Komitesi Başkanı Tony Estanguet'in olimpiyatların imajını zedeleyecek şekilde çıkar ilişkilerine girdiği ve kamu fonlarında yolsuzluk yaptığı suçlamasından bulunulmuştu.Paris 2024 Olimpiyat Oyunları 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde, Paralimpik Olimpiyatları ise 28 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.