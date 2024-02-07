Samanyolu Haber /Gündem / Enes Kanter Freedom ‘Yüzyıla Damga Vuran Kürtler’ listesinde /07 Şubat 2024 02:14

Enes Kanter Freedom ‘Yüzyıla Damga Vuran Kürtler’ listesinde

2023 yılında önde gelen birçok kurum tarafından çok sayıda ödüle layık görülen ve aktivist olarak yaptığı çalışmaları takdirle karşılanan Enes Kanter Freedom, 2024 yılında ilk ödülünü "100 yılda 100 Seçkin Kürt Eseri" projesinde yer alması nedeniyle aldı.

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Bold Medya'dan Muhammet Ali Toksoy'un haberine göre Lozan Antlaşması’nın 100.yıl dönümünde, Lozan Belediyesi’nin desteği ve Lozan merkezli MALA KURDAN Kültür ve Eğitim Derneği öncülüğünde “100 yılda 100 seçkin Kürt eseri” başlıklı bir projenin sonuçları açıklandı. 10 kategoride 100 eser veya başarı uzmanlar tarafından titizlikle seçilerek listeye son hali verildi. NBA Yıldızı ve Aktivist Enes Kanter Freedom, başarılarından dolayı listede yer aldı.

Mala Kurdan Kültür ve Eğitim Derneği’nin Enes Kanter Freedom’a gönderdiği özel mektupta, “Sevgili Enes Kanter, Mala Kurdan Derneği olarak, başarılarınızın bu seçkin listeye dahil edildiğini sizlere bildirmekten mutluluk ve onur duyuyoruz. Olağanüstü başarılarınızdan dolayı sizi tebrik ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Kendisine gönderilen mektubu sosyal medya hesaplarından paylaşan Enes Kanter Freedom duygularını şöyle ifade etti:

“Yüzyılın (1923-2023) ilk 100 seçkin Kürtünden biri olmaktan onur ve gurur duyuyorum.

Bu yolculukta bana destek olan tüm Kürt kardeşlerime teşekkür ederim.

Babam tarafından bende Kürt kanı bulunduğunu birkaç yıl önce öğrendim. Kim olduğumla ve kimliğimle daha fazla gurur ve mutluluk duyamazdım. Bu ödülü babama ve babamın ailesine adamak istiyorum.

Kürt halkı tarih boyunca ayrımcılık baskı ve zulüm gördüler ama her zaman güçlü duruyorlar ve her türlü zorbalığa karşı yorulmadan savaşıyorlar. Kürtlerin özgür yaşama hakkı var!

Ben Enes Kanter Özgürlük olarak dünyanın her yerindeki Kürt kardeşlerimin yanındayım.”
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