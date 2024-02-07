Enes Kanter Freedom ‘Yüzyıla Damga Vuran Kürtler’ listesinde

Mala Kurdan Kültür ve Eğitim Derneği’nin Enes Kanter Freedom’a gönderdiği özel mektupta, “Sevgili Enes Kanter, Mala Kurdan Derneği olarak, başarılarınızın bu seçkin listeye dahil edildiğini sizlere bildirmekten mutluluk ve onur duyuyoruz. Olağanüstü başarılarınızdan dolayı sizi tebrik ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.
Kendisine gönderilen mektubu sosyal medya hesaplarından paylaşan Enes Kanter Freedom duygularını şöyle ifade etti:
“Yüzyılın (1923-2023) ilk 100 seçkin Kürtünden biri olmaktan onur ve gurur duyuyorum.
Bu yolculukta bana destek olan tüm Kürt kardeşlerime teşekkür ederim.
Babam tarafından bende Kürt kanı bulunduğunu birkaç yıl önce öğrendim. Kim olduğumla ve kimliğimle daha fazla gurur ve mutluluk duyamazdım. Bu ödülü babama ve babamın ailesine adamak istiyorum.
Kürt halkı tarih boyunca ayrımcılık baskı ve zulüm gördüler ama her zaman güçlü duruyorlar ve her türlü zorbalığa karşı yorulmadan savaşıyorlar. Kürtlerin özgür yaşama hakkı var!
Ben Enes Kanter Özgürlük olarak dünyanın her yerindeki Kürt kardeşlerimin yanındayım.”