Samanyolu Haber /Gündem / Tarkan depremin sembol fotoğrafını paylaşıp hükümete seslendi /07 Şubat 2024 02:10

Tarkan depremin sembol fotoğrafını paylaşıp hükümete seslendi

Şarkıcı Tarkan, depremde enkaz altında kalan 16 yaşındaki Irmak Leyla Hançer'in elini tutarken çekilen fotoğrafla hafızalara kazınan baba Mesut Hançer'in fotoğrafını paylaşıp yetkililere seslendi.

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Şarkıcı Tarkan, 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Depremde enkaz altında kalan 16 yaşındaki Irmak Leyla Hançer'in elini tutarken çekilen fotoğrafla hafızalara kazınan baba Mesut Hançer'in fotoğrafını paylaşımına ekleyen Tarkan, şu ifadeleri kullandı;

"GÖREVLERİNİ HAKKIYLA YAPMALARINI BEKLİYORUZ"

*Hepimizin içini yakan bu fotoğraf gözümüzün önünden gitmedi. 6 Şubat depremini ve bu depremde yaşananları, yaşatılanları unutmadık. Verilen sözlerin tam anlamıyla yerine getirilmediğini de...

*O bölgelerde hala yardım bekleyen insanlar var. Yetkililerin verdikleri sözleri yerine getirmesini, görevlerini hakkıyla yapmasını bekliyoruz.

*6 Şubat’ta hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve güç diliyorum.

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