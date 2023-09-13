Silivri Cezaevi’nde KHK’lı mahpuslara su zulmü:

Ayrıca Marmara (Silivri) 1 Nolu L Tipi Cezaevi’ndeki bir koğuşta 28 kişi kalmasına rağmen 2 kişilik yemek verildiği tutukluların bu duruma itiraz etmesi üzerine gardiyanları yemeği yere dökerek psikolojik baskı uyguladığı ortaya çıktı. Açık görüşe giden mahpus aileleri, tutukluların moralinin hiç iyi olmadığını son zamanlarda cezaevinde baskıcı bir tutum olduğunu belirtti.



“GARDİYAN YEMEĞİ YERE DÖKÜP GİTTİ”



Kronos’tan Sevinç Özarslan’a sosyal medyadan ulaşan KHK’lı aile yakınlarından Ç.Z., “Geçen hafta açık görüşümüz vardı. 28 kişilik koğuşa 2 kişilik yemek gelmiş. Normalde de az geliyor. Sabah ve öğlen yemeğini birleştirerek yiyorlar. Ama bu kez 2 kişilik çok az olduğu için itiraz ediyorlar. Yemeği getiren görevli, yemeği yere atıp döküyor. ‘Burayı temizleyin’ şimdi diyor. Koğuştakiler tutanak tutup dilekçe yazıyorlar ama dilekçeleri sümenaltı ediliyor.” dedi.



“WC İÇİN BİLE SU VERİLMİYOR, TEYEMMÜMLE ABDEST ALIYORLAR”



Cezaevinde suların da sık sık kesildiğini dile getiren, özellikle hijyensiz tuvaletler nedeniyle mahpusların hastalıklarla karşı karşıya kaldığını vurgulayan C.Z., “Adli tutuklulara damacana ile su veriliyor, fakat KHK’lılar talep etmesine rağmen verilmiyor. Teyemmümle ibadet ediyorlar ve WC çok pis en azından ‘WC’yi temizlemek için verin’ diyorlar yine de verilmiyor.” ifadelerini kullandı.