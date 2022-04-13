Samanyolu Haber /Gündem / Silivri Cezaevi’nde ölüme götüren işkencenin fotoğrafı! /13 Nisan 2022 17:44

Silivri Cezaevi’nde ölüme götüren işkencenin fotoğrafı!

Ferhat Yılmaz isimli mahpusun Silivri Cezaevi'nde gördüğü işkence sebebiyle hayatını kaybettiği ileri sürülmüştü. Son olarak Yılmaz'ın yoğun bakımda çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

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Silivri 5 No’lu Cezaevi’nde gardiyanların sistematik darp etmesi sonucu öldüğü ileri sürülen Batmanlı Ferhat Yılmaz’ın yoğun bakımdaki son görüntüleri işkencenin boyutunu gözler önüne serdi. Görüntülere göre Ferhat Yılmaz, tanınmaz hale gelinceye kadar darp edilmiş. Bu arada Adli Tıp Kurumu’nun feci şekilde darp edildiği belli olan Ferhat Yılmaz için ‘kalp krizinden öldü’ raporu vereceği ileri sürüldü. ATK ayrıca, aileden de raporu hızlı hazırlamak için rüşvet istemiş!

İnsan hakları savunucusu ve CHP Milletvekili Avukat Sezgin Tanrıkulu, Ferhat Yılmaz’ın son fotoğrafını TBMM Genel Kurulu’nda gündeme getirdi. Silivri Cezaevi’nde yaşandığı iddia edilen işkence, kötü muamele ve intihar olayları üzerine konuşan Tanrıkulu, Ferhat Yılmaz’ın abisiyle telefonda görüşürken ağladığını anlattı. Sezgin Tanrıkulu, şunları söyledi:

ADLİ TIP, ‘KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ’ YAZACAKMIŞ!

“Ben de konuyu araştırmaya çalşıtım. Biraz önce telefonuma bu fotoğraf düştü; Batmanlı Ferhat Yılmaz… Bakın… Otopsi raporu daha çıkmadı. Ama kalp krizinden öldü diye yazılmış. Değerli arkadaşlar bu cezaevinde oldu. Biraz vicdan varsa bu insanın nasıl bu hale geldiğinin sorulması lazım. Sorulacak yer de burası, Meclis. Bunun gibi binlerce vaka var.”

TÜRKİYE’Yİ NE HALE GETİRDİNİZ SİZ YA!

“Az önce abisiyle görüştüm. Gerçekten ağladım telefonda ya! Ya siz Türkiye’yi ne hale getirdiniz? 12 Eylül darbecileri, kendilerine ‘darbeci’ denmesinden rahatsız değildi ama ‘işkenceci’ denmesinden rahatsızdı. Ama siz ‘işkenceci’ denmesinden rahatsız olmuyorsunuz ya!”

1 AYDA BANA GELEN 138 İŞKENCE VAKASI VAR

“Sadece şubat ayında benim telefonuma gelen cezaevlerinde 138 işkence vakası var. Sistematik olarak bütün cezaevlerinde kötü muamele ve işkence var. Alt komisyonun raporlarını bi okuyun.”

CEZAEVLERİNDE DÜŞMAN HUKUKU UYGULANIYOR

“15 Temmuz’dan sonra vizyonunuz değşiti. Cezaevlerinde düşman ceza hukuku uyguluyorsunuz. Bu olur mu ya!”

ADLİ TIP, RAPOR İÇİN RÜŞVET İSTEMİŞ

“Otopsi raporu 5 ay sonra çıkacakmış! Daha dün Adli Tıp Kurumu’ndan rapor için rüşvet istenmiş. Şu kadar verirseniz raporu 5 ay değil de 2 ayda çıkartırız diye aileye haber göndermişler ya… Çürüttünüz Türkiye’yi… Bu resimden dolayı herkesin utanması lazım…”
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