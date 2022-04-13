Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li Lokman Çağırıcı'nın istifa sebebi 'kaset' şantajı mı? /13 Nisan 2022 17:58

AKP'li Lokman Çağırıcı'nın istifa sebebi 'kaset' şantajı mı?

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa etti. Başkan Çağırıcı'nın istifasının altında 'kaset şantajı' olduğu öne sürüldü.

SHABER3.COM

İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden biri olan Bağcılar'ın AKP'li Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, görevinden attığı bir tweet ile istifa etti. 15 yıl boyunca Bağcılar'da belediye başkanı olarak görev yapan Çağırıcı, istifasına gerekçe olarak kalp rahatsızlığını gösterdi.

Çağırıcı'nın istifasının ardından çeşitli iddialar gündeme getirildi. Polemik Haber'in haberine göre; istifanın arkasında 'kaset şantajı' olduğu öne sürüldü. İddiaya göre; bir kişi elindeki görüntüleri kullanarak Çağırıcı'dan para talebinde bulundu. Çağırıcı, konuyu savcılığa taşıdı; Zeynep K. ve Ahmet M. isimli iki kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık, suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı. Gasp Büro Amirliği ekipleri iki kişiyi gözaltına aldı. İki isim, savcılık sorgularının ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.

'İSTİFA' KARARI ALINDI
İddiaya göre olayın savcılığa intikali sonrasında Genel Merkez yöneticileri Çağrıcı ile yürüttükleri istişare sonrasında 'istifa' kararı alınmasında karar kıldı. Karar sonrasında Çağırıcı, geç saatlerde istifasını açıkladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'li Lokman Çağırıcı'nın istifa sebebi 'kaset' şantajı... Sonraki Haber >>

Holding patronu Ali Osman Akat'a kokain operasyonu

Holding patronu Ali Osman Akat'a kokain operasyonu

Furkan Vakfı gönüllülerine polis vahşeti

Furkan Vakfı gönüllülerine polis vahşeti

Bisiklet yolunda yürüyen vatandaş kazaya neden oldu

Bisiklet yolunda yürüyen vatandaş kazaya neden oldu

Sürücüsüz gidebilen otomobile polis ceza kesmek isterse bakın neler olur?

Sürücüsüz gidebilen otomobile polis ceza kesmek isterse bakın neler olur?

Samanyoluhaber'e destek olun...

Samanyoluhaber'e destek olun...

Ünlü Times Meydanı'nda panik

Ünlü Times Meydanı'nda panik

37 dil bilip 24'ünü akıcı konuşan halı yıkamacının beyni incelendi: Şaşırtan sonuç

37 dil bilip 24'ünü akıcı konuşan halı yıkamacının beyni incelendi: Şaşırtan sonuç

Erdoğan'ın bu videosu AKP'lilere izletildi, işte ortaya çıkan çarpıcı sonuç

Erdoğan'ın bu videosu AKP'lilere izletildi, işte ortaya çıkan çarpıcı sonuç

Pakistan, sokaklarda

Pakistan, sokaklarda

Polisten motokuryeye: "Beynine sıkarım"

Polisten motokuryeye:
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:39:50