AKP'li Lokman Çağırıcı'nın istifa sebebi 'kaset' şantajı mı?

İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden biri olan Bağcılar'ın AKP'li Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, görevinden attığı bir tweet ile istifa etti. 15 yıl boyunca Bağcılar'da belediye başkanı olarak görev yapan Çağırıcı, istifasına gerekçe olarak kalp rahatsızlığını gösterdi.







Çağırıcı'nın istifasının ardından çeşitli iddialar gündeme getirildi. Polemik Haber'in haberine göre; istifanın arkasında 'kaset şantajı' olduğu öne sürüldü. İddiaya göre; bir kişi elindeki görüntüleri kullanarak Çağırıcı'dan para talebinde bulundu. Çağırıcı, konuyu savcılığa taşıdı; Zeynep K. ve Ahmet M. isimli iki kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık, suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı. Gasp Büro Amirliği ekipleri iki kişiyi gözaltına aldı. İki isim, savcılık sorgularının ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.





'İSTİFA' KARARI ALINDI

İddiaya göre olayın savcılığa intikali sonrasında Genel Merkez yöneticileri Çağrıcı ile yürüttükleri istişare sonrasında 'istifa' kararı alınmasında karar kıldı. Karar sonrasında Çağırıcı, geç saatlerde istifasını açıkladı.