Samanyolu Haber /Gündem / Şimdi de Amerikalı emekli generaller: Biden yönetimine karşı sert bildiri yayınladılar /12 Mayıs 2021 11:24

Şimdi de Amerikalı emekli generaller: Biden yönetimine karşı sert bildiri yayınladılar

ABD ordusuna mensup emekli amiral ve generallerin oluşturduğu bir platform olan "Flag Officers for America" internet portalında yayınlanan ve Biden yönetimini sert sözlerle eleştiren bildiriye şu ana dek 124 amiral ve general imza attı.

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Ulusumuz büyük bir tehlike içinde" sözleri ile başlayan bildiri, "Anayasal Cumhuriyet olarak, 1776'daki kuruluşumuzdan bu yana hiç olmadığı kadar hayatta kalma mücadelesi veriyoruz. Çatışma sosyalizm ve marksizm taraftarları ile Anayasal özgürlük taraftarları arasındadır" şeklinde devam etti.

2020 seçimleri öncesi yine aynı merkez tarafından yayınlanan ve 317 emekli amiral ve generalin imza attığı "Kıdemli Askeri Liderlerden Açık Mektup" başlıklı bildiri de 2020 seçimlerinin ABD tarihindeki en önemli seçim maratonu olduğunun altı çizilmiş, "Demokrat Parti'nin Sosyalistleri ve Marksistleri kucaklamasıyla, tarihsel yaşam tarzımız tehlikeye girdi" ifadelerine yer verilmişti.

Yeni bildiride, "Maalesef bu öngörümüz, seçim sürecinden itibaren hızlı bir şekilde gerçekleşti" ifadelerine yer verildi.



Mektupta Biden yönetimi politikalarına yönelik sert eleştiriler sıralandı.
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