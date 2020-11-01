Şimdi de Kanada'da bıçaklı saldırı:2 kişi hayatını kaybetti

Kanada'nın Quebec eyaletinde, ortaçağ kostümü giyen bir adamın çok sayıda kişiyi bıçakladığı belirtildi. Saldırıda en az iki kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.





Quebec polisi, Meclis binası yakınında pek çok kişinin bıçakla yaralandığını açıkladı. Saldırganın ortaçağ kostümü giydiği bildirildi.







