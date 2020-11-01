Samanyolu Haber /Gündem / Şimdi de Kanada'da bıçaklı saldırı:2 kişi hayatını kaybetti /01 Kasım 2020 10:49

Şimdi de Kanada'da bıçaklı saldırı:2 kişi hayatını kaybetti

Kanada'da ortaçağ kostümü giyen bir saldırgan çok sayıda kişiyi bıçakladı: 2 kişi hayatını kaybetti

SHABER3.COM

Kanada'nın Quebec eyaletinde, ortaçağ kostümü giyen bir adamın çok sayıda kişiyi bıçakladığı belirtildi. Saldırıda en az iki kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. 

Quebec polisi, Meclis binası yakınında pek çok kişinin bıçakla yaralandığını açıkladı. Saldırganın ortaçağ kostümü giydiği bildirildi. 


Radio Canada, saldırıda en az iki kişinin hayatını kaybettiğini, 5 yaralı olduğunu aktardı.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. 

Polis bölgedeki vatandaşlara kapalı alanlarda kalmaları çağrısı yaptı.
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