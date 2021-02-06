Samanyolu Haber /Dünya / Şimdi de kuş gribi paniği! /06 Şubat 2021 22:02

Şimdi de kuş gribi paniği!

Japonya’nın Chiba bölgesinde görülen kuş gribinin insanlara bulaşma riski nedeniyle 410 bin tavuğun öldürüleceği duyuruldu.

SHABER3.COM

Japonya’nın başşehri Tokyo’nun da içerisinde bulunduğu Chiba bölgesinde görülen kuş gribinin insanlara bulaşma riski olduğu ve bu yüzden 410 bin tavuğun itlaf edileceği kaydedildi.

Japon medyası, Chiba bölgesi yetkililerinin Japonya Öz Savunma Kuvvetleri’nden tavukların "itlaf edilme" işlemi için yardım istediğini duyurdu. 

DAMİNARKA 15 MİLYON VİZONU İTLAF ETMİŞTİ

Danimarka’da da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) mutasyonu endişesiyle 15 milyon vizon öldürülmüş ve çeşitli yerlere gömülmüştü.

Yeterince derine gömülemeyen vizonların vücutlarının toprak altında şişerek yer yüzüne çıktığı görülmüştü.
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