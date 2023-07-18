Samanyolu Haber /Dünya / Simpsonlar'dan dünyayı korkutan yeni bir 'kehanet' daha mı? /18 Temmuz 2023 08:47

Simpsonlar'dan dünyayı korkutan yeni bir 'kehanet' daha mı?

ABD'nin en uzun soluklu dizisi The Simpsons (Simpsonlar) büyük olayları gerçekleşmeden yıllar önce tahmin etmekle ünlendi. Simpsonların şimdi de 2023'ün Sonbahar aylarında Kosova-Sırbistan savaşının yaşanacağını öngördüğü iddia edildi.

SHABER3.COM

Büyük olayları gerçekleşmeden yıllar önce tahmin etmekle ABD'nin en uzun soluklu dizisi The Simpsons'ın (Simpsonlar) yeni kehaneti ortaya çıktı. ABD'li gazeteci Natalie Morris, çizgi dizinin 2023 sonbaharında Kosova-Sırbistan savaşının yaşanacağını öngördüğünü iddia etti.



Balkanlar'da bitmeyen hesaplaşma: Kosova

Morris, "Kosova, Simpsonlar'ın 2023 sonbaharında Kosova ve Sırbistan arasında bir savaş çıkacağını öngören bu sahnesini gördünüz mü? Uğursuz görünüyor." dedi.

2005 yılında yayınlanmıştı

Bununla birlikte Morris, bu kehaneti, The Simpsons'ın "Home away from Homer " adlı bölümünde gördü. Söz konusu bölüm, 2005 yılında televizyonda yayınlandı.

Morris, bu sahnede ilginç bir ayrıntı daha fark ettiğini belirterek şunları söyledi: "Aynı bölümde Simpsonlar, Oppenheimer filminin gösterildiği sinema salonuna gidiyor. Yıl 2023 ve Oppenheimer sinemalarda."


SİMPSONS VE KOMPLO TEORİLERİ

Öte yandan, The Simpsonlar'ın daha önce 16 Haziran'a yaşanan Titan denizaltı faciasını da tahmin ettiği iddia edilmişti.

Trajik durum son günlerde dünya çapında milyonlarca insanı şok ederken, 1989 yılında hayatını başlayan The Simpsons (Simpsonlar) dizisinin bir bölümü akıllara geldi.

Bazı Simpsons hayranları, 2006'da yayınlanan bir bölümde kayıp Titan olayına ürkütücü derecede benzer bir hikayeyi hatırladılar.

Söz konusu bölümde; Homer bir hazineyi bulmak için bireysel denizaltıyla okyanusun derinliklerine gitmeye karar verir, ancak ortalık karışır. Homer bir mercan kayalığında sıkışıp kalır ve damarındaki oksijen azaldıkça bilincini kaybetmeye başlar.

Öte yandan, Simpsonlar'ın daha önce Donald Trump'ın ABD Başkanı olacağını ve koronavirüs pandemisini bildiği de öne sürülmüştü.

Dizinin sıkı takipçileri ve yapmcılar ise bu iddiaları 'çok zorlama çıkarımlar' olarak niteliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Simpsonlar'dan dünyayı korkutan yeni bir 'kehanet' daha mı? Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:11:17