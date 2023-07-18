Simpsonlar'dan dünyayı korkutan yeni bir 'kehanet' daha mı?













Morris, bu sahnede ilginç bir ayrıntı daha fark ettiğini belirterek şunları söyledi: "Aynı bölümde Simpsonlar, Oppenheimer filminin gösterildiği sinema salonuna gidiyor. Yıl 2023 ve Oppenheimer sinemalarda."









SİMPSONS VE KOMPLO TEORİLERİ





Öte yandan, The Simpsonlar'ın daha önce 16 Haziran'a yaşanan Titan denizaltı faciasını da tahmin ettiği iddia edilmişti.



Trajik durum son günlerde dünya çapında milyonlarca insanı şok ederken, 1989 yılında hayatını başlayan The Simpsons (Simpsonlar) dizisinin bir bölümü akıllara geldi.



Bazı Simpsons hayranları, 2006'da yayınlanan bir bölümde kayıp Titan olayına ürkütücü derecede benzer bir hikayeyi hatırladılar.



Söz konusu bölümde; Homer bir hazineyi bulmak için bireysel denizaltıyla okyanusun derinliklerine gitmeye karar verir, ancak ortalık karışır. Homer bir mercan kayalığında sıkışıp kalır ve damarındaki oksijen azaldıkça bilincini kaybetmeye başlar.







Öte yandan, Simpsonlar'ın daha önce Donald Trump'ın ABD Başkanı olacağını ve koronavirüs pandemisini bildiği de öne sürülmüştü.



Dizinin sıkı takipçileri ve yapmcılar ise bu iddiaları 'çok zorlama çıkarımlar' olarak niteliyor.



Büyük olayları gerçekleşmeden yıllar önce tahmin etmekle ABD'nin en uzun soluklu dizisi The Simpsons'ın (Simpsonlar) yeni kehaneti ortaya çıktı. ABD'li gazeteci Natalie Morris, çizgi dizinin 2023 sonbaharında Kosova-Sırbistan savaşının yaşanacağını öngördüğünü iddia etti.Balkanlar'da bitmeyen hesaplaşma: KosovaMorris, "Kosova, Simpsonlar'ın 2023 sonbaharında Kosova ve Sırbistan arasında bir savaş çıkacağını öngören bu sahnesini gördünüz mü? Uğursuz görünüyor." dedi.2005 yılında yayınlanmıştıBununla birlikte Morris, bu kehaneti, The Simpsons'ın "Home away from Homer " adlı bölümünde gördü. Söz konusu bölüm, 2005 yılında televizyonda yayınlandı.