Osman Kavala'ya tahliye isteyen hakime büyük şok

16 kişinin yargılandığı Gezi davasında beraat kararlarının istinaf mahkemesinde bozulmasının ardından yeniden yapılan yargılama sonucunda İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Osman Kavala’yı “hükümeti devirmeye teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet; Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Tayfun Kahraman, Can Atalay ve Yiğit Ali Ekmekçi’yi ise aynı suça yardım etmekten 18’er yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Mahkeme hükümle beraber sanıkların tutuklanmalarına da karar vermişti.



T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre, yargılamalar sırasında Kavala ile hak savunucusu Yiğit Aksakoğlu’nun tahliyesi yönünde oy kullanan Mahkeme Başkanı Sercan Karagöz, Gezi davasına bakan heyetten alınarak aynı mahkemede ikinci heyete üye olarak görevlendirilmişti. HSK’nın dün akşam yayınladığı kararnamede Karagöz, bu defa Türkiye’nin bir diğer ucuna gönderildi. Karagöz, İstanbul Hâkimliğinden alınarak Ağrı’ya hâkim olarak görevlendirildi.