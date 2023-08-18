Şimşek, istifanın eşiğinden dönmüş: 'Panikle istekleri yerine getirildi'

28 Mayıs'ta tamamlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı olarak Mehmet Şimşek göreve getirildi. Büyük umutlarla ekonominin başına getirilen Şimşek henüz bekleneni veremezken, geçtiğimiz günlerde 2024 yılını işaret etti.







Ekonomik kriz her geçen gün büyürken, Şimşek ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre Şimşek, iki hafta önce istifasını verdi ancak istekleri yerine getirilince istifadan vazgeçti. Gazeteci Recep Canpolat'ın "teyitli" olarak paylaştığı bilgi şöyle:





"Aldığım ve teyit ettiğim bir bilgiyi paylaşıyorum… Ankara’da iki hafta öncesi büyük bir kriz yaşanmış. Hazine ve Maliye Bakanı @memetsimsek istifasını CB Yardımcısı @_cevdetyilmaz‘a vermiş… Panik halinde istekleri yerine getirilerek Mehmet Şimşek’in istifası engellenmiş… Ekonomi ekibi tedirgin…"

AÇIKLAMA YAPILMADI

Gelişmeler üzerine İletişim Başkanlığı'ndan bir açıklama yapıldı ve iddiaların doğru olmadığı ifade edildi.