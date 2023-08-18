Ekonomik kriz fırtınaya dönüyor: Batan şirket sayısı yine arttı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz istemiyle enflasyon, Merkez Bankası'nın izlediği gevşek para politikası nedeniyle geçen yıl yüzde 85'i aşarak 24 yılın zirvesine çıktıktan sonra mayıs itibarıyla yüzde 40'ın altına gerilemiş olsa da, Merkez Bankası tahminine göre enflasyonun yıl sonu yüzde 60'a yakın olması bekleniyor.







Enflasyonla birlikte girdi maliyetlerin yükselmesi dolar kurunun artmasıyla yaşanan ekonomik kriz gün yüzene çıkarken Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2023 Temmuz ayı verilerine göre, temmuzda 2 bin 67 şirketin kapanmasıyla yılın ilk 7 ayında toplam 11 bin 919 şirket kapandı.





KURULAN ŞİRKET SAYISI AZALDI

Yılın ilk 7 ayında kurulan şirket sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 azaldı. Kapanan şirket sayısı yılın ilk 7 ayında, geçen yıla yüzde 0,1 arttı.

KAPANAN ŞİRKET SAYISI TEMMUZDA AYLIK YÜZDE 10,7 ARTTI

Kapanan şirket sayısı temmuzda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,3 arttı. Bu dönemde kapanan kooperatif sayısında yüzde 17,1, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 86,5 artış oldu.

Kapanan şirket sayısı temmuzda aylık yüzde 10,7, kapanan kooperatif sayısı yüzde 25,4, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı da yüzde 4,8 arttı.



