Samanyolu Haber /Ekonomi / Şimşek'ten vergi açıklaması: Motokurye ve bahşiş gelirlerine vergi geliyor mu? /22 Haziran 2024 16:34

Şimşek'ten vergi açıklaması: Motokurye ve bahşiş gelirlerine vergi geliyor mu?

Bakan Mehmet Şimşek, "Motokurye gelirlerine, garsonların bahşişine yeni vergi yok, muafiyet getiriyoruz. Vergilendirilmesini kolaylaştırıyoruz" açıklaması yaptı

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Motokurye gelirlerine, garsonların bahşişine yeni vergi yok, muafiyet getiriyoruz. Motokurye faaliyetleriyle bahşiş gelirlerinin vergilendirilmesini kolaylaştırıyoruz" açıklamasında bulundu.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Motokurye gelirlerine, garsonların bahşişine yeni vergi yok, muafiyet getiriyoruz. Motokurye faaliyetleriyle bahşiş gelirlerinin vergilendirilmesini kolaylaştırıyoruz. Düzenleme ile motokurye faaliyetlerinden doğan ticari kazançlar basit usulde vergilendirilecek, bahşiş gelirleri normal ücret geliriyle ilişkilendirilmeyecek ve hizmet bedelinden ayrı gösterilerek KDV’ye tabi olmayacak" ifadelerini kullandı.
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