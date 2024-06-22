Yangın felaketinde ölü sayısı 14'e yükseldi

Diyarbakır’ın Çınar İlçesi ile Mardin’in Mazıdağı İlçelerinde önceki gece çıkan arazi yangınıyla ilgili bilanço her geçen saat artıyor.



Dün 11 kişinin cenazeleri Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemleri ve ölü muayene raporlarının ardından savcılığın talimatıyla yakınlarına teslim edilerek defnedilmişlerdi.



Gece saatlerinde ise Şanlıurfa’da tedavi gören bir köylünün daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 12’ye çıktı.



Bu sabah saatlerinde de Yoğun Bakım Ünitesinde entübe edilen ve dumandan etkilenerek vücutlarında yanıklar bulunan Fadıl Demir ile Kerime Erdenli’nin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısının 14’e çıktığı öğrenildi.



Vefat edenlerin isimleri şöyle:



Şeyhmus Demir, Mazhar Demir, Taliha Demir, Nuri Demir, Rezan Yılmaz, Azat Yılmaz, Resul Yılmaz, Remzi Yılmaz, Abdurrahman Buğdaycı, Ubeydullah Buğdaycı, İsmail Yardımcı, Sinan Deviren, Fadıl Demir ve Kerime Erdenli.

