Polonya diken üstünde!

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA







Polonya silahlı kuvvetlerine ait savaş uçakları ve müttefik ülkelerin uçakları 22 Haziran gecesi havalandı. Sebebin Rus uzun menzilli havacılığının artan faaliyeti olduğu belirtildi.





Polonya Silahlı Kuvvetleri Harekat Komutanlığı'nın bildirdiğine göre, Polonya hava sahasının güvenliğini sağlamak için gerekli tüm prosedürler yerine getirildi. Ayrıca ülkenin güneydoğu kesiminde gürültü seviyelerinin artabileceği konusunda da uyardılar.





Ayrına Polonya'nın hava savunması için zor bir gece yaşandığı, Sınır bölgelerine saldırı tehdidinin azalması üzerine iki saat sonra uçakların üslerine geri döndüğü bildirildi.Rusya Ukrayna’nın batı bölgelerini uzun menzilli füzeler ve İHA’larla vurdu.Polonya Silahlı Kuvvetlerinin Operasyon Komutanlığına atıfta bulunulan habere göre 21 Haziran'ı 22 Haziran'a bağlayan gece, Rusya'nın operasyonları sırasında Ukrayna'nın sınıra yakın bazı bölgeleri de saldırı altında kaldı.Bakanlığın internet sitesinde yayınlanan bir bildiride, "Rusya Federasyonu'nun uzun menzilli büyük füze saldırısı, Polonya sınırındaki bölgeler de dahil olmak üzere tüm Ukrayna topraklarını kapsadığı için, tüm Polonya hava savunma sistemi için çok yoğun bir geceydi" denildi. Sınır bölgelerine füze saldırısı tehdidinin azalması üzerine uçakların iki saat sonra üsse döndüğü açıklandı.Gece boyunca Ukrayna topraklarında iki kez hava saldırısı alarmı verildi. Harkov, Odessa ve Lvov bölgelerinde patlamalar kaydedildi.Ukraynalı yetkililer bu gece Harkov'un yanı sıra Dnepropetrovsk, Volyn, Lvov, Ivano-Frankivsk ve Vinnytsia bölgelerinde patlamalar olduğunu bildirdi.