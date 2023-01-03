Sinan Ateş cinayetinin şüphelisi hangi MHP'li vekilin evinde gözaltına alındı?

31 Aralık'ta Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.







İFADESİ ALINMADAN SERBEST BIRAKILDI



Cinayeti işleyen tetikçilere yardım etmekle suçlanan eski Ülkü Ocakları Genel Merkez yöneticisi Tolgahan Demirbaş'ın dosyada şüpheli olduğu ve MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un kullandığı bir evde gözaltına alındığı öğrenildi. Ancak Demirbaş, ifadesi alınmadan savcılık kararıyla serbest bırakıldı.





MHP'Lİ MİLLETVEKİLİ GÖZALTIYA KARŞI ÇIKMAK İSTEMİŞ

DW Türkçe'de yer alan habere göre, ifadesi alınmadan serbest bırakılan eski Ülkü Ocakları Genel Merkez yöneticisi Tolgahan Demirbaş Cinayet Büro polisleri tarafından gözaltına alınmak istendi.





Ancak Demirbaş'ın MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde olduğu tespit edildi. Kılavuz, adresin milletvekili evi olduğunu belirterek gözaltı işlemine karşı çıkmak istedi, ancak polisler ısrarcı olunca MHP'li vekil geri adım attı.







Sinan Ateş suikastı sonrası yaşananlar: Kulislerde konuşulan iki iddia varSinan Ateş suikastı sonrası yaşananlar: Kulislerde konuşulan iki iddia var





'İKİ ÖZEL HAREKAT POLİSİ GÖZALTINDA' İDDİASI

Ayrıca gözaltına alanınlar arasında iki özel harekât polisinin de yer aldığı iddia ediliyor.





Soruşturmada gözaltına alınan şüpheli sayısı sır gibi saklanırken HTS ve güvenlik kamera görüntülerinin incelemesi sürüyor. Elde edilecek delillere göre yeni gözaltılar yapılması bekleniyor.