Sinan Ateş'in ailesinden Erdoğan'a tepki: Katil mecliste!

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş, geçen yıl 30 Aralık günü Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Sinan Ateş'in ailesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki geldi. Sinan Ateş’in dayısı Halil İbrahim Bozkurt, "Bizim evladımızın katili Meclis’tedir. Bunu Türkiye’de biliyor. " dedi.





Nevşin Mengü’nün haberine göre, daha önce MHP’de yöneticilik yapan Sinan Ateş’in dayısı Halil İbrahim Bozkurt, çarpıcı açıklamalarda bulundu.





SİNAN ATEŞ'İN İSMİNE DAHİ TAHAMMÜL EDEMEDİLER

Erdoğan’ın Bursa'da yaptığı konuşma sırasında Ateş’in adının yazılı olduğu siyah atkıların toplantıldığını hatırlatan Bozkurt, "İsmine bile tahammül edemediler" dedi. Ateş’in partide güçlenmemesi için öldürüldüğünü öne süren Bozkurt, "Biz bir nebze olsun cumhurbaşkanımızdan adalet istemek için oraya gelmiştik. Ama açılan bir atkıya (Sinan Ateş yazılı) bile tahammül edemediler. Dolayısıyla biz bu saatten sonra sahibimizin Allah’tan başka kimsenin olmadığına inanıyoruz. Cumhurbaşkanımızdan ciddi manada bir beklentimiz söz konusu ama bu beklentimiz de bugün itibarıyla yok oldu, gitti. Biz uzun yıllar Cumhur İttifakı’na destek vermiş bir aileyiz. Ama biz bugün itibarıyla gördük ki bizim verdiğimiz desteklerin hiçbir anlamı ve önemi yokmuş. En az 100 bin kişiye hükmedecek siyasi gücümüz var. Eğer seçime kadar bu konu üzerinde özellikle cumhurbaşkanımız bir irade göstermezse biz rahmetli Sinan Ateş’in dostları ve akrabaları olarak sandığa gitmeyeceğiz'' ifadelerini kullandı.









DAĞ TAŞ DUYDU ERDOĞAN DUYMADI: KATİL MECLİSTE

Bozkurt açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:





''Sinan Ateş’in güpegündüz Ankara’nın göbeğinde katledilmesini dağlar, taşlar duydu; sayın cumhurbaşkanımız mı duymuyor.





Sayın adalet bakanımız (Bekir Bozdağ) konuşuyor. Hatta tehdit edercesine konuşuyor… Bunları biz kabul etmiyoruz.





Sayın cumhurbaşkanımızın aileyi aradığına yönelik basında bilgiler geçmiş olsa da sayın cumhurbaşkanımızın arayıp konuyla ilgileneceklerini söylediler. Ama bir aylık bir süre geçti; bu bir aylık zaman zarfında savcılar değiştiriliyor; şunlar bunlar oluyor…





Malum atanan savcının siyasi rengi bellidir. Bunu hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Biz Türk yargısına ve adaletine güveniyoruz ama şekli rengi düpedüz açık, tarafı belli olan bir savcının da bu davanın üzerinde bir hükmü olmasını kabul etmiyoruz.





(‘Sinan Ateş neden öldürüldü’ sorusu üzerine) Gelecekte Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde daha güçlü kılınmaması adına bir nedenden dolayı olduğunu düşünüyoruz ve biliyoruz da böyledir.









Hala kamuoyunda katilleriyle alakalı, ‘Bulunamadı’ falan… Herkesin bildiği bir sır. Şurada sokakta kime sorsanız, ‘Sinan Ateş’in katilleri kimdir’ diye; bunu herkes bilir.





Bizim evladımızın katili Meclis’tedir. Bunu Türkiye’de biliyor. Orası onlara kalmayacak, onlara dar olacak.





Ama cumhurbaşkanımız, hiç bizlere ihtiyaç bırakmadan yüce Türk adaleti gereğini gerektiği şekilde yapıp yüreklerimize su serpeceğine yürekten inanıyorum.”