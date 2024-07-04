Samanyolu Haber /Gündem / Sinan Ateş'in annesi tekrar hastaneye kaldırıldı /04 Temmuz 2024 10:48

Sinan Ateş'in annesi tekrar hastaneye kaldırıldı

Sinan Ateş davasının 4. celsesi devam ederken anne Saniye Ateş, fenalaştı. Anne Ateş'in baygınlık geçirdiği öğrenilirken Ayşe Ateş de mahkeme salonundaki sanıklara "Bu kadın burada ölürse hepinizden hesabını sorarız" diye tepki gösterdi.

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Gerçek Gündem'den Tuğba Özer'in haberine göre Sinan Ateş cinayeti davasının 4. celsesi Sincan Cezaevi'nde görülüyor. Dün duruşma sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan anne Saniye Ateş, bugün mahkemede beyanda bulunurken tekrar fenalaştı. Saniye Ateş hastaneye kaldırıldı.

Ayşe Ateş ise mahkeme salonundaki sanıklara dönerek, "Bu kadın burada ölürse hepinizden hesabını sorarız" diye tepki gösterdi.

ÖZGÜR ÖZEL: İNSANIN GERÇEKTEN KANI DONUYOR

Duruşmayı takip eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Saniye Ateş'in beyanı alınırken fenalaşmasına ilişkin şunları söyledi:

"Saniye Ateş konuştu ve aslında orada söylenebilecek bir kelime kalmadı. Oğlunu nasıl yetiştirdiğini anlattı. Oğlunu vuranların değil vurdurtanların kim olduğunu öğrenmek istediğini söyledi. 'Oğlum öldü, babasının kalbi dayanmadı öldü, ben zaten ölüyüm' dedi. Sinan Ateş'in öldürüleceğini kendisine söylediğini söyledi. Sözlerini bitiremeden de baygınlık geçirerek salondan çıkarılmak zorunda kaldı. İnsanın gerçekten kanı donuyor." DÜN DE FENALAŞMIŞTI

Anne Saniye Ateş, dün de ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Ateş'in tansiyon sorunu yaşadığı öğrenilmişti.

Saniye Ateş'in sağlık durumuna ilişkin Gerçek Gündem'e konuşan abla Selma Ateş ise, acılı annenin duruşmayı dinlediği sırada ağladıktan sonra el ve kolunun uyuşmaya başladığını belirterek "Dava devam ettiği için bizler annemle hastaneye gidemedik. Şimdi hastanede serum takılmış vaziyette" demişti.

Avukatların tavır ve söylemlerinden sonra annesinin fenalaştığını söyleyen Selma Ateş, "Annemin canı oğlunun katledilişini defalarca kez dinlemeye dayanamadı" ifadelerini kaydetmişti.
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