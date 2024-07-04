Samanyolu Haber /Gündem / Özel Sinan Ateş davasına ilişkin konuştu: Bu mızrak bu çuvala sığmaz /04 Temmuz 2024 10:54

Özel Sinan Ateş davasına ilişkin konuştu: Bu mızrak bu çuvala sığmaz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinan Ateş davasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel'in açıklamalarında "Bu bir vicdan meselesidir. Vicdanlı olanlar vicdansızları her zaman yenerler. Gücün, kaba kuvvetin, siyasi tehdit ve şiddetin yanında değil, Saniye Ateş'in yanında durur millet" ifadelerini kullandı.

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CHP lideri Özel, Sinan Ateş davasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel, açıklamasında, "Bu bir vicdan meselesidir. Vicdanlı olanlar vicdansızları her zaman yenerler. Gücün, kaba kuvvetin, siyasi tehdit ve şiddetin yanında değil, Saniye Ateş'in yanında durur millet" ifadelerini kullandı.

Özel, Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş'in ifadelerine yer verdiği açıklamasında, "Saniye Ateş konuştu ve aslında orada söylenebilecek bir kelime kalmadı. Oğlunu nasıl yetiştirdiğini anlattı. Oğlunu vuranların değil vurdurtanların kim olduğunu öğrenmek istediğini söyledi" dedi. 'BU MİLLET SİS PERDESİ İNDİRMEYE ÇALIŞANLARIN KARŞISINDA DURACAK'

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Saniye Ateş konuştu ve aslında orada söylenebilecek bir kelime kalmadı. Oğlunu nasıl yetiştirdiğini anlattı. Oğlunu vuranların değil vurdurtanların kim olduğunu öğrenmek istediğini söyledi. 'Oğlum öldü, babasının kalbi dayanmadı öldü, ben zaten ölüyüm' dedi. Sinan Ateş'in öldürüleceğini kendisine söylediğini söyledi. Sözlerini bitiremeden de baygınlık geçirerek salondan çıkarılmak zorunda kaldı. İnsanın gerçekten kanı donuyor. Acılı bir annenin yalan atacak hali yok.

Birazdan Ayşe Hanım konuşacak. Muhakkak o da çok kritik şeyler söyleyecek. Artık bu salonda mızrak çuvala sığmıyor. Ezberletilmiş ifadeler daha önceki ilk ifadelerini hatırlamayan hepsini geri alan suçu üstüne alan ve meseleyi adi cinayet olarak göstermeye çalışanların neye çabaladıkları kimleri korudukları ve bu siyasi cinayetin nasıl bir basit bir cinayete dönüştürülmeye çalışıldığını hep birlikte görüyoruz. Duruşmayı izleyen kim varsa aynı çıkarımda bulunuyor.

Bu bir vicdan meselesidir. Vicdanlı olanlar vicdansızları her zaman yenerler. Gücün, kaba kuvvetin, siyasi tehdit ve şiddetin yanında değil, Saniye Ateş'in yanında durur millet.

Ailesi diyor ki, dost bildiklerimiz düşman, düşman bildiklerimiz dostmuş. Bu millet sis perdesi indirmeye çalışanların tam karşısında duracak. Saniye Hanımı, Ayşe Hanım'ı dinleyin daha fazla bir şey söylemeye gerek yok.
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