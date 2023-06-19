Sinan Aygül’ün yediği dayak yanına kar kalmadı… O ihale iptal edildi!

Sözcü'den Orhan Bozkurt'un haberine göre yazdığı haberler nedeni ile tepki çeken Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül’ün yediği dayak yanına kar kalmadı.



İHALE İPTAL EDİLDİ



Tatvan’da önceki gün saldırıya uğrayan gazeteci Sinan Aygül, bu akşam yaptığı paylaşımda “Bir haraminin rant çetelerine peşkeş çekmeye çalıştığı kamu malının satışı ihalesi bugün iptal edildi” dedi.



Sinan Aygül, en son yazdığı haberde Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’nin, belediyenin eski hizmet binasını usulsüz bir şekilde satmak için ihaleye çıkardığını duyurmuştu.



SALDIRIYA UĞRAMIŞTI



Aygül, paylaştığı haber sonrası saldırıya uğramış ve olayla ilgili olarak bir polis memuru ve belediye çalışanı 2 kişi tutuklanmıştı.



Gazeteci Aygül, saldırı sırasında “Bir daha başkan hakkında yazarsan geberirsin” diye tehdit edildiğini söylemişti.