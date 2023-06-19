Samanyolu Haber /Gündem / Sinan Aygül’ün yediği dayak yanına kar kalmadı… O ihale iptal edildi! /19 Haziran 2023 21:31

Sinan Aygül’ün yediği dayak yanına kar kalmadı… O ihale iptal edildi!

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül'ün Tatvan ilçesinde belediyedeki usulsüzlük iddialarını yazdıktan sonra saldırıya uğramasından sonra bu akşam sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, haberine konu olan kamu malının satışı ihalesinin iptal edildiğini duyurdu.

SHABER3.COM

Sözcü'den Orhan Bozkurt'un haberine göre yazdığı haberler nedeni ile tepki çeken Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül’ün yediği dayak yanına kar kalmadı.

İHALE İPTAL EDİLDİ

Tatvan’da önceki gün saldırıya uğrayan gazeteci Sinan Aygül, bu akşam yaptığı paylaşımda “Bir haraminin rant çetelerine peşkeş çekmeye çalıştığı kamu malının satışı ihalesi bugün iptal edildi” dedi.

Sinan Aygül, en son yazdığı haberde Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’nin, belediyenin eski hizmet binasını usulsüz bir şekilde satmak için ihaleye çıkardığını duyurmuştu.

SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Aygül, paylaştığı haber sonrası saldırıya uğramış ve olayla ilgili olarak bir polis memuru ve belediye çalışanı 2 kişi tutuklanmıştı.

Gazeteci Aygül, saldırı sırasında “Bir daha başkan hakkında yazarsan geberirsin” diye tehdit edildiğini söylemişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sinan Aygül’ün yediği dayak yanına kar kalmadı…... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:56:18