Sinan Aygün'e şok!

Ankara 18'inci İdare Mahkemesi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı davada Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski milletvekili ve eski Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün’ün TOGO Kuleleri’nin bulunduğu yerin “ticaret alanı” olarak düzenleyen kararını iptal etti.







ANKA'nın haberine göre; mahkeme alanın ticarete açılmasının hukuka ve kamu yararına aykırı olduğuna hükmetti.





MAHKEME AYRICALIKLI İMAR HAKKINA GEÇİT VERMEDİ





Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, mahkemenin daha önce yürütmeyi durdurma kararı verdiğine işaret ererek, “Resmi kurum alanının turizm ve ticaret alanına dönüşmesi ve yapılaşmasının artırılmasına yargı bir kez daha izin vermedi. Haklılığımız hukuk yoluyla bir kez daha tescillenmiştir.” dedi.





TOGO Kuleleri’ni “rant kuleleri” diye nitelendiren Candan, “Bu karar ayrıcalıklı imar hakkı, emsal artırımı ve kamusal alanların peşkeşi sürecinden vazgeçmeyenlere karşı mücadeleden vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha gösterdi.” ifadelerini kullandı.







