Çarpıcı dolar yorumu

Morgan Stanley analistlerinin hazırladığı araştırma notunda, "ABD Doları'nın, özellikle düşük ABD faizlerinin doları 'carry trade' için daha cazip fonlama para birimi haline getirdiği bu dönemde, en iyi güvenli liman para birimi olmasını bekliyoruz." denildi.







Araştırma notunda Japon Yeni ve İsviçre Frankı'nın göreceli olarak güvenli varlıklar olduğunun altı çizildi.





Dolarda aşağı eğilim beklentisi şimdilik devam ediyor





SON İKİ YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE GERİLEDİ



Dolar diğer güçlü para birimleri karşısında 18 Ağustos'ta 27 ayın en düşük seviyesine geriledi.





Dolar endeksi yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesi ile birlikte 92,477'ye kadar inerek 2018 yılı mayıs ayından beri en düşük seviyesini gördü.





Araştırma notunda bahsi geçen "Carry trade (açığa satış)"; yatırımcıların dolar ve yen gibi düşük faizli para birimleri ile borçlanıp, faizden kazanç sağlamak amacıyla daha yüksek faizli varlıkları satın aldığı işlemlere deniyor.





Belirsizlik dönemlerinde, yatırımcılar bu yüksek faizli varlıklardan çıkarak tekrar borçlandıkları para birimine geri dönebilirler ve bu da bu para birimlerini güçlendirebilir.





Morgan Stanley analistleri "en güvenli liman" diye doları işaret etse de risk bekleyişlerinin şimdilik destek bulmaya devam etmesini beklediklerini ve bu yüzden dolarda aşağı eğilim düşüncesini koruduklarını belirtti.





DOLAR SALGININ BAŞINDA ZİRVEYE TIRMANMIŞTI





Dünya rezerv parası dolar 2020 yılının başlarında yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının sebep olduğu panik ortamı ve Koronavirüs'ün ABD'de yayılması ile birlikte 3,5 yılın en yüksek seviyesine tırmanmıştı.





Yatırımcıların tekrar temel göstergelere dönmesi ile birlikte, dolar küresel paralar karşısında değer kaybetti