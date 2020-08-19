Samanyolu Haber /Gündem / Unutulmak isteyen isteyene... Tecavüz suçlusu haberleri kaldırttı /19 Ağustos 2020 13:52

Unutulmak isteyen isteyene... Tecavüz suçlusu haberleri kaldırttı

Tecavüz suçundan hüküm giyen güreşçi ‘unutulma hakkını’ kullanarak hakkındaki haberlere erişim engeli getirtti.

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İnternet yasasının geçmesiyle sanal alemdeki haberlere erişim engellemeleri de peş peşe gelmeye başladı. Tecavüz nedeniyle ağırlaştırılmış hapisle cezalandırılan güreşçi Recep Çakır, yasadaki 'unutulma hakkını' gerekçe göstererek hakkındaki haberlere erişim yasağı getirtti.

Korkuteli Sulh Ceza Hâkimliği, tecavüz nedeniyle aldığı cezanın haberleştirilmesine kişilik haklarının ihlal edildiğini savunan milli güreşçi Recep Çakır’ı haklı bularak, hakkındaki haberlere erişim yasağı getirdi. Engellenen haberler ise Çakır’ın tecavüz nedeniyle hakkında savcının istediği ceza, mahkemenin verdiği ceza ile Yargıtay’ın cezayı az bulması gibi haberler oldu.

Kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, Korkuteli Sulh Ceza Hakimliği’nin Mayıs ve Haziran 2018’de verdiği kararlara ek olarak 13 Ağustos 2020 tarih ve 2020/344 sayılı kararı ile bir çok habere erişim engellendi. Hakimlik kararında “unutulma hakkı”nı gerekçe gösterdi. Hakimlik kararında “unutulma hakkı”nı gerekçe gösterdi.

Kararı yorumlayan Bilişim Hukukçusu Yaman Akdeniz, “Tecavüzcünün unutulma hakkı var mı? Korkuteli Sulh Ceza Hakimliğine göre eski milli güreşçi Recep Çakır’ın hayatında ‘yeni bir sayfa’ açma gerekçesi ile varmış. Yeni yasa ne şekilde kullanılıyor görülsün” ifadelerini kullandı.
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