Samanyolu Haber /Politika / Sinan Oğan seçim sonucunu değerlendirdi: Plana sadık kalan… /28 Mayıs 2023 21:54

Sinan Oğan seçim sonucunu değerlendirdi: Plana sadık kalan…

Seçimin ikinci turunda Cumhur İttifakı Adayı Erdoğan'ı destekleyen Sinan Oğan, seçim sonucuna ilişkin "Plana sadık kalan tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, AA ve ANKA sandıkların yüzde 99'unun açıldığını bildirdi. Seçim sonuçlarına göre, Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yaklaşık yüzde 52 oy alarak seçimi kazandı.

14 Mayıs’ta yapılan seçimde ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı olan ve seçimin ikinci turunda Erdoğan’ı destekleyen Sinan Oğan, seçim sonucuna ilişkin Twitter hesabından değerlendirmelerde bulundu.

“ARTIK YENİ DÖNEM BAŞLIYOR”

Oğan, şunları belirtti:

* “Cumhurbaşkanlığı seçim süreci tamamlanmıştır. Bu sonuca göre ilk turda bizden desteğini esirgemeyen seçmenimiz ikinci turda da önemli ölçüde desteğini devam ettirmiş ve Türkiye'nin istikrarı yönünde oyunu kullanmıştır.

* Seçmenimiz bu oylar Sinan Oğan'a verilmedi diyenlerin heveslerini kursağında bırakmış, bize güvenmiş ve önemli ölçüde bizim olduğumuz yeri seçmiştir.

* Buradan plana sadık kalan tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.

* Artık yeni bir dönem başlıyor, Kazanan Türk milliyetçileri, Atatürkçüler, Türk milleti ve Türk dünyası, kaybeden linç kültürü ile terör terör iltisaklı partiler ve onlara güvenenler olmuştur.”
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