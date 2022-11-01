Samanyolu Haber /Gündem / Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’nde koğuşları lağım suyu bastı /01 Kasım 2022 14:40

Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’nde koğuşları lağım suyu bastı

Ankara’da Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’nde kanalizasyon sisteminin tıkanması nedeniyle lağım suları koğuşlara doldu.

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Cezaevi yönetiminin lağım sularını temizlenmesi için bir çalışma yapmadığını belirten kadın mahpuslar kolera salgınından endişe ettiklerini duyurdu.

Yaklaşık 400 kadın tutuklu ve hükümlünün kaldığı Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda kanalizasyon sisteminin tıkanması sonucu koğuşları lağım suları bastı. Bazı tutukluların bebekleriyle birlikte kaldığı cezaevinde kadınlar koğuşların temizlenmesi için yetkililerin herhangi bir çalışma yapmadığını belirtti.

Her yer pislik içinde kalan koğuşları temizlemek isteyen mahpus kadınlara cezaevi yönetiminin müsaade etmediğini belirten tutuklu yakınları salgından endişe ettiklerini söyledi.

Gazeteci Sevinç Özarslan, kendisine sosyal medyadan ulaşan bir tutuklu yakınının şu ifadelerini paylaştı:

“Sevinç Hn, kız kardeşim bebeği ile Sincan Kadın Kapalı’da kalıyor. Logarlar taşmış, her yer pislik, tutukluların temizlemesine de müsaade etmemişler, her yer lağım. Hastalık endişesi var.”


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