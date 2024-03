Sinead O'Connor'ın varislerinden Trump'a ambargo: O şarkıyı kullanamazsın

Geçen ay Trump, O’Connor’ın en çok bilinen şarkısı Nothing Compares 2 U’yu Maryland’daki bir mitingde çalmıştı.



Şarkıcının varisleri BBC News’a yaptıkları açıklamada, “Sinead’ın müziğinin kullanılmasından iğreneceğini, incineceğini ve hakarete uğramış hissedeceğini söylemek abartılı olmaz” dedi.



Trump, Kasım ayındaki başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti’nin adayı olmak için yarışıyor.



O’Connor’ın varisleri ve uzun süre şarkıcıyla çalışan müzik şirketi Chrysalis Records’un ortak açıklamasında, “Sinead O’Connor’ın hayatını, dürüstlük, nezaket, adalet ve diğer insanlara karşı incelikle tanımlanan ahlaki kurallarla geçirdiği iyi biliniyor. Bu nedenle, Donald Trump’ın siyasi mitinglerinde Nothing Compares 2 U’yu kullandığını öğrenmekten öfke duyuyoruz. Sinead’ın kendisinin ‘devasa şeytan’ diye tanımladığı biri tarafından müziğinin kullanılmasından iğreneceğini, incineceğini ve hakarete uğramış hissedeceğini söylemek abartılı olmaz” denildi.



Açıklamada son olarak “Mirasının koruyucuları olarak Donald Trump ve ortaklarının müziğini kullanmasını bırakmasını derhal talep ediyoruz” ifadelerine yer verildi.



Guardian gazetesinin haberine göre, Trump’ın sahneye çıktığı 24 Şubat’taki mitinginde Abba’nın “Dancing Queen”, Johnny Cash'in “Ring of Fire” ve Elvis Presley'in “Suspicious Minds” şarkıları da çalındı.



Prince’in yazdığı ve O’Connor’ın seslendirdiği 1990’da İngiltere müzik listesinde dört hafta birinci kalmıştı.



O’ Connor geçen Temmuz ayında 56 yaşında hayatını kaybetmiş ve otopsi sonucu doğal yollardan öldüğü sonucuna varılmıştı.