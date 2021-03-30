Samanyolu Haber /Gündem / Sinema sanatçısı Nilüfer Aydan’a "Cumhurbaşkanı’na hakaret"ten hapis cezası /30 Mart 2021 13:10

Sinema sanatçısı Nilüfer Aydan’a "Cumhurbaşkanı’na hakaret"ten hapis cezası

Sinema sanatçısı Nilüfer Aydan’a "Cumhurbaşkanı’na hakaret" gerekçesiyle 11 ay 20 gün hapis cezası verildi, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

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Sosyal medya hesabından "Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği" iddiasıyla hakkında sava açılan sinema sanatçısı Nilüfer Aydan hakkında 11 ay 20 gün hapis cezası kararı verildi. Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Nilüfer Aydan ve avukatı Yiğithan Yüksel katıldı. Duruşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Gökhan Arslanoğlu da hazır bulundu. Avukat Arslanoğlu "Sanığın cezalandırılmasını istiyoruz" dedi. 

Nilüfer Aydan'ın avukatı Yiğithan Yüksel de müvekkilinin paylaşımının siyasi bir eleştiri olduğunu belirterek, beraatini talep etti. Son sözü sorulan sanık Aydan "Takdir mahkemenindir, beraatimi istiyorum" dedi.


HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILDI
Davayı karara bağlayan mahkeme, "Cumhurbaşkanı’na hakaret" gerekçesiyle 11 ay 20 gün hapis cezası kararı verdi. Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. 

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Nilüfer Aydan'ın 2016, 2017 ve 2018 yıllarında sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçunu işlediği iddia edildi. İddianamede Aydan'ın, "Zincirleme şekilde Cumhurbaşkanı'na hakaret" gerekçesiyle 1 yıl 5 aydan 8 yıl 2 aya kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep ediliyordu.
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