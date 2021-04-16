Sinovac için ilk gerçek yaşam sonuçları açıklandı

Şili hükümeti, Türkiye'nin de uyguladığı Çin menşeli Sinovac aşısı için ilk gerçek yaşam sonuçlarını açıkladı. 10.5 milyon kişinin izlendiği araştırmada, Sinovac aşısının gerçek yaşamdaki etkinlik oranları şöyle ölçüldü:







* Sinovac aşısı Şili'de, Covid-19 nedeniyle hastanede tedavi görmeyi yüzde 85 oranında önledi;





* Ölümleri yüzde 80 oranında engelledi;





* Semptomatik vakalara karşı yüzde 67 oranında koruma sağladı.





Sinovac aşısının bugüne dek Brezilya ve Türkiye'de açıklanan sonuçları gönüllüler üzerindeki kontrollü klinik deneylerin sonuçlarına dayanıyordu. Şili'nin araştırması, bu aşıyı yaptıran insanların gerçek yaşamda, beklenmedik durumlarla da karşılaştıklarında ne kadar korunduğuna dair ilk çalışma olma özelliğini taşıyor.