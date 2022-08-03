Sıra şimdi de onlara geldi

Ağırlayaşn yaşam şartları ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi yönündeki talepler nedeniyle İngiltere'de bir süredir devam eden grev kararlarına otobüs şoförlerinin de katılmasının bekleniği belirtildi.







Evrensel'de yer alan ve Arif Bektaş imzası taşıyan habere göre İngiltere’nin başkenti Londra’da, özelleştirilen otobüs hatlarının bazılarına sahip olan Arriva şirketi ile UNITE sendikası arasındaki ücret zammı görüşmelerinden sonuç çıkmadı. Bunun üzerine sendika grev oylaması yapma kararı aldı. Şoförler yüzde 9,4 olan enflasyon oranının üzerinde zam talep ediyorlar. İngiltere’nin başkenti Londra’da, özelleştirilen otobüs hatlarının bazılarına sahip olan Arriva şirketi ile UNITE sendikası arasındaki ücret zammı görüşmelerinden sonuç çıkmadı. Bunun üzerine sendika grev oylaması yapma kararı aldı. Şoförler yüzde 9,4 olan enflasyon oranının üzerinde zam talep ediyorlar.

ŞOFÖRLER VE HALK BUGÜN SOKAĞA ÇIKIYOR





Oy pusuları ise cuma günü 1400 şoföre gönderilecek. 26 Ağustos’ta sonuçlanması beklenen oylamada “evet” çıkması durumunda eylülde greve çıkılacak. Demiryolu İşçileri Sendikasının (RMT) da aynı dönemde yeni bir grev yapacağı tahmin ediliyor. İngiltere’de sendikaların aynı gün grev kararı almaları yasak olmasına rağmen tren, metro ve otobüslerin aynı günlerde durdurulması bekleniyor. Böylelikle bir ilk yaşanmış olacak. Tren, metro ve otobüs şoförlerinin greve aynı gün gitmeleri durumunda, Londra’da trafiğin alt üst olması bekleniyor.Öte yandan, Alman firması Deutsche Bahn’ın bir yan firması olan Arriva’nın yanı sıra diğer özel şirketler, Londra’daki bazı hatları ve otobüs seferlerini iptal edeceğini duyurdu. Otobüslerin zamanında duraklarına ulaşmaması ve seyrek gelmesinden şikayetçi olan yolcular, 16 hattın ve 250 otobüsün iptal edilmesini protesto etmek için sokağa çıkıyor.