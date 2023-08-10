Sırbistan’dan Ukrayna’ya Kosova uyarısı

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA





Vuçiç’in bu uyarısı Avrupalı ??ve Amerikalı parlamenterlerin Batılı ülkeleri "egemen Kosova" ile olan anlaşmazlığında Sırp lidere yaklaşımlarını sertleştirmeye çağıran bir bildirinin yayınlanması sonrasında geldi.





Aynı bildiri Ukrayna parlamento dış politika komitesi başkanı Alexander Merezhko tarafından da imzalanmış olması, Sırbistan'da ve yurtdışında birçok kişi tarafından Kiev'in Kosova'nın bağımsızlığını tanımaya hazır olduğu şeklinde görüldü. Ve Belgrad'daki Ukrayna büyükelçisi "Kiev'in Sırbistan'ın toprak bütünlüğü konusundaki tutumunun değişmediği" konusunda güvence vermesine rağmen, yine de Ukrayna'da Kosova'yı tanıma fikrine verilen desteğin arttığını kabul etti.





Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, Başbakan Ana Brnabic ile ulusa hitaben yaptığı ortak konuşmada, “Ukrayna Kosova'nın bağımsızlığını tanırsa, bir gün içinde elindeki her şeyi kaybedecek. Sırbistan’ın güveni ve ilişkilerin seviyesi düşecek. O halde Kiev’in uluslararası hukuka, BM şartlarına bağlı olduğunu nasıl söyleyebiliriz?”dedi.