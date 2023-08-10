Samanyolu Haber /Gündem / Sırbistan’dan Ukrayna’ya Kosova uyarısı /10 Ağustos 2023 10:38

Sırbistan’dan Ukrayna’ya Kosova uyarısı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, Ukrayna'nın Kosova'yı tanıması halinde "kozlarını kaybedeceği" konusunda uyardı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA 

Vuçiç’in bu uyarısı Avrupalı ??ve Amerikalı parlamenterlerin Batılı ülkeleri "egemen Kosova" ile olan anlaşmazlığında Sırp lidere yaklaşımlarını sertleştirmeye çağıran bir bildirinin yayınlanması sonrasında geldi. 

Aynı bildiri Ukrayna parlamento dış politika komitesi başkanı Alexander Merezhko tarafından da imzalanmış olması, Sırbistan'da ve yurtdışında birçok kişi tarafından Kiev'in Kosova'nın bağımsızlığını tanımaya hazır olduğu şeklinde görüldü. Ve Belgrad'daki Ukrayna büyükelçisi "Kiev'in Sırbistan'ın toprak bütünlüğü konusundaki tutumunun değişmediği" konusunda güvence vermesine rağmen, yine de Ukrayna'da Kosova'yı tanıma fikrine verilen desteğin arttığını kabul etti. 

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, Başbakan Ana Brnabic ile ulusa hitaben yaptığı ortak konuşmada, “Ukrayna Kosova'nın bağımsızlığını tanırsa, bir gün içinde elindeki her şeyi kaybedecek. Sırbistan’ın güveni ve ilişkilerin seviyesi düşecek. O halde Kiev’in uluslararası hukuka, BM şartlarına bağlı olduğunu nasıl söyleyebiliriz?”dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sırbistan’dan Ukrayna’ya Kosova uyarısı Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:05:38