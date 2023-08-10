Samanyolu Haber /Gündem / Ukrayna savaşında zor dönemler /10 Ağustos 2023 10:49

Ukrayna savaşında zor dönemler

Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaş güney ve kuzey cephelerde yoğunlaştı ve iki taraf içinde büyük kayıplara neden oluyor.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com- Ukrayna

Ukraynalı birlikler, Rus savunmasındaki zayıf noktaları aramaya devam ederek güney cephesinde ağırlık verdi.

Ayrıca Ukrayna ordusu, Rus topraklarına günlük bombardımana devam ediyor. Aralıksız düzenlenen saldırılarda dün 3 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı bildiridli. Lugansk, Bryansk, Belgorod, Kursk ve Herson bölgeleri ile Donetsk’de karşılıklı direniş artıyor. 

Moskova’ya İHA saldırıları arttı

Ukrayna tarafı bir kez daha Moskova'ya İHA’larla saldırdı. İHA'ların dün gece Sumy bölgesinden havalandığı belirtildi. 

Moskova bölgesine ulaşan İHA’lar hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü.

Rusya Savunma Bakanlığı Moskova Bölgesi üzerinde Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının vurulduğunu açıkladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Çatışmalar Kiev için en zor aşamaya girdi

CNN, Rusya ile yaşanan askeri çatışmaların Ukrayna için en zor döneminin başladığını iddia etti. 

Kiev’in Batı’dan aldığı askeri yardımla Rusya'nın savunma pozisyonlarını aşması gerektiğini belirten CNN, “Saldıran kuvvetlerin, iyi siperlenmiş birliklere karşı sayısal üstünlüğe ihtiyacı var. Savaş artık Ukrayna için daha zor bir aşamaya girdi” dedi. 

Çatışmanın gelecek yıla kadar uzayabileceği belirtilen haberde ayrıca, ABD de dahil olmak üzere askeri çatışmaya katılan tüm taraflar arasındaki ilişkilerin daha gergin hale geleceği konusundaki endişeler dile getiriyor.

CNN'den yapılan açıklamada, "Ukrayna'nın kış boyunca karşı karşıya kalacağı uzun süreli karşı saldırı ve zorlukların ABD için özel sonuçları olacaktır" denililiyor. Buna gerekçe olarak da ABD'nin 2024'te başkanlık seçimleri yapacak olması gösteriliyor.
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